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「國圖到你家」迎兔年推主題服務　春節與寒假享受閱讀樂趣

▲▼「國圖到你家」在寒假期間推出兔年主題服務，讓孩子享受閱讀樂趣。（圖／教育部提供）

▲國圖到你家「兔年推薦」提供期間限定閱讀資源。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

寒假開始，其中包括長達10天的年假，為迎接兔年到來，「國圖到你家」推出「兔年推薦」主題服務，特別設計兔年互動小遊戲、兔子的故事，以及和兔子、過年有關的推薦書單，平台中還有超過百本的TV版電子書，數位影音裡有上百部的內容，「有聲書」裡的40個故事、「名人演講」裡近50場演講，都是陪伴家長及孩子在農曆春節及寒假期間閱讀的好選擇。

去年「國圖到你家」數位服務人次逾4萬次，國圖表示，今年預計再新上架200部數位內容，且服務將持續推陳出新，將服務送到家中，為民眾打造一個新的數位閱讀平台。

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▲▼「國圖到你家」在寒假期間推出兔年主題服務，讓孩子享受閱讀樂趣。（圖／教育部提供）

▲「國圖到你家」提供文學、觀光旅遊、自然生態、科學工藝、藝術文物、人文歷史等主題的TV版電子書及影音。（圖／教育部提供）

國家圖書館館長曾淑賢指出，民眾在家裡利用聯網電視、手機或平板，透過iOS及Android的APP Store下載「國圖到你家」，即可觀看國圖提供的「國圖到你家」數位服務。全台87%的有線電視用戶，也能從有線電視的數位盒中直接下載服務。國圖積極與有線電視業者合作，111年全台TBC台灣寬頻、大豐、凱擘、台灣固網、中嘉、北都、天外天、旺TV(世新、國聲)等逾87%的有線電視用戶，都可在數位盒中下載「國圖到你家」。

此外，國圖鼓勵民眾把握假期踴躍修讀課程，「國家圖書館遠距學園」特別推出春節限定「喜迎新春．學習滿分」數位學習推廣活動，精選「西方女作家的多重宇宙」、「英語力UP!」以及「公共圖書館管理力」等三門系列線上課程。即起到1月31日止，凡選讀並完成本次推廣指定系列課程6小時以上者，除可獲得公務人員終身學習時數（或教師研習時數）外，亦可參加抽獎，獎品內容豐富。

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