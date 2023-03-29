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擺喪禮花牌報復「我張嘻嘻愛當小三」　釣出JKF女郎親回1句話

記者黃翊婷／綜合報導

近日一組告別式花牌的照片在網路上瘋傳，上頭寫著「我張嘻嘻愛當小三」等字，掀起網友熱議，還有人懷疑當事人是不是擁有32F豪乳的JKF女郎張嘻嘻。對此，張嘻嘻本人親自在網傳文章底下留言澄清，表示自己是台中的張嘻嘻，不是台南的，「我這輩子沒當過（小三）～我一直都是小五。」

喪禮花牌「我張嘻嘻愛當小三」瘋傳，釣出JKF女郎親回。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社、張嘻嘻）

▲花牌照片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

有網友陸續在「路上觀察學院」、「爆廢公社」等臉書社團分享一組照片，只見台南一間飲料店前被人放置兩座大花牌，上頭最明顯的紅字寫著「我張嘻嘻愛當小三」，旁邊還有藍色和紫色的小字寫著「文南路戀愛特調，闆娘最愛當小三」、「給我一瓶魔法藥水，跟你一起去髒兮兮」。

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網友形容這是「最狠的報復」，就連店家台南「大新營花坊」也在粉專貼文感謝顧客訂購「客製化花牌一對」。起初，大多數網友以為花牌上的張嘻嘻是指JKF女郎張嘻嘻，但很快就有其他人表示，女主角的暱稱其實是「張嬉嬉」，先前曾在臉書發文向正宮道歉。

喪禮花牌「我張嘻嘻愛當小三」瘋傳，釣出JKF女郎親回。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社、張嘻嘻）

▼▲JKF女郎親自回應，還分享美照。

喪禮花牌「我張嘻嘻愛當小三」瘋傳，釣出JKF女郎親回。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社、張嘻嘻）

而JKF女郎張嘻嘻也親自在文章底下留言表示，「這個是台南的～我是台中張嘻嘻，想變漂亮記得找我喲，蝦皮搜尋小姐好辣呀」、「我這輩子沒當過（小三）～我一直都是小五」。

喪禮花牌「我張嘻嘻愛當小三」瘋傳，釣出JKF女郎親回。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社、張嘻嘻）

▲張嘻嘻擁有32F豪乳，身材十分火辣。

此外，也有不少網友留言討論，為何只有小三被罵，出軌的男主角反而沒事，「出軌男方永遠沒事，女人的戰爭」、「男人呢？一個巴掌拍不響」、「男女都有問題啦，一個有老婆還要偷吃，一個知道人家有老婆還要（在）一起」、「怎麼又是男的沒事，女的出事」、「男生也有問題啊」、「其實有從頭看到尾的話就知道女生被鞭也剛好而已，但我其實更納悶的是，為什麼男生躲起來了都沒人鞭他？是有什麼內幕嗎」。

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