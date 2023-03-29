休旅車「車尾掛7顆雞蛋」！　內行曝神秘儀式：全破光才可以回家

▲車尾掛雞蛋。（圖／翻攝自FB爆廢公社）



記者施怡妏／綜合報導

近期鬧蛋荒，不論是缺雞蛋或因為心理恐慌而搶購，都使得許多民眾買不到蛋，就有網友翻出3年前的貼文，居然有車主在汽車的車尾，掛著一大袋大約7顆的雞蛋，讓他百思不解，一不小心就會全部碎光光，超奢侈的舉動再次引起網友討論。

該網友於2019年11月底在臉書「爆廢公社」發文，貼出2張照片，在路上開車，看到前方的休旅車車尾保險桿，接近底盤的位置，居然掛著一袋雞蛋，目測大約有7顆，他越看越不解，雞蛋掛在這麼危險的地方，回到家可能就全破光，「請問這雞蛋是什麼用途？」

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貼文曝光掀起網友討論，「肯定是跟賣避震器的老闆打賭」、「跟載豆腐一樣，全碎了回家會被老爸打」、「給後方車看，注意追撞」、「用廢氣蒸蛋啊」、「煙燻茶葉蛋」、「這台肯定是公的，不要撞屁股」、「倒車雷達，撞到有蛋黃」、「飄移完看會不會破」。

▲有網友解釋用意。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

其中，釣出內行網友解釋，車尾掛雞蛋是某種「驅邪、改運」的方法，「馬來西亞傳來的一種驅邪儀式，車一直開到蛋都破光才能散掉所有邪氣，回家之後，需要把車停在陽光充足的地方，連續11天，之後當天午夜前用鹽水整車清洗過就完成儀式」。