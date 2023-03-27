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《黑暗榮耀》文同珢來台買麵？他見背影秒喊「涎鎮啊」　5萬人秒懂

▲▼ 。（圖／網友Yen Fu Chen授權引用）

▲女子背影極似文同珢。（圖／網友Yen Fu Chen授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

Netflix復仇劇《黑暗榮耀》雖已完結，但在網路上仍有超高討論度。南韓女星林智妍（임지연，又譯林知衍）在劇中飾演大反派「朴涎鎮」，就有網友日前經過麵店，看到一個背影極似劇中主角「文同珢」的女子，於是忍不住直呼「涎鎮啊～」照片曝光後，吸引超過5萬人按讚朝聖，掀起熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文直呼，「涎鎮啊～如今我已經能來碗熱湯麵了呢！」從照片可見，買麵的女子留有一頭及肩短髮，並穿著黑色大衣，背影極似《黑暗榮耀》的女主角，也就是由宋慧喬飾演的文同珢。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲貼文引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

貼文曝光後，隨即引發網友共鳴，「河度領：等復仇結束，文同珢你就會變得幸福嗎？文同珢：會喔」、「一直以來都吃便利商店的飯糰，終於能換口味了」、「涎鎮：IC8」、「吃完御飯糰，我還有點餓」。也有網友直呼，「這才是路觀」、「好久沒看到這麼厲害又跟時事的路觀了，這背影不說還真以為本人來吃台灣小吃了」、「文案真的優」。

也有些網友留言表示，「他有可能是石內卜啊」、「我還以為是石內卜」、「石內卜喝湯關涎鎮什麼事情」、「轉過來是蔡英文」、「看背影也知道是小英」、「會不會是英文」、「瑪莎沒叫foodpanda送」、「瑪莎你怎麼沒叫熊貓，自己來買麵了」、「五月天瑪莎怎麼沒有叫五月天阿信叫foodpanda送」。

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