▲數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」，抗議蔡英文赴美。（圖／反台獨反介入聯合行動提供，下同）

政治中心／綜合報導

3月28日在蔡英文以過境之名行訪美之實前夕，由兩岸和平發展論壇和數十個統派政團共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，號召近200人至蔡英文辦公室前的「白色恐怖政治受難者紀念碑廣場」進行抗議，針對蔡英文配合美國的毀台計畫、意圖在台灣製造戰爭，發出台灣人民強烈的怒吼，嚴正反對蔡英文赴美。

聯合行動首先指出，從戒嚴時期的白色恐怖到如今民進黨執政下的綠色恐怖，美國都是背後最大的支持者，蔡英文明知美國是世界最大的戰爭販子、破壞世界和平，是世界人民的公敵，卻將台灣人民推向火坑，這正是聯合行動反對蔡英文和美國勾連的原因。

白色恐怖政治受難者吳俊宏表示，美國是現在全世界最惡毒的國家，國內除了有軍工複合體，還有邪惡的金融資本在洗劫全世界，洗劫不成便要挑動戰爭，從烏克蘭戰爭到未來的台海戰爭都是同樣的邏輯。

白色恐怖影像紀錄小組成員史學勤表示，當蔡英文要去美國見麥卡錫時，令人想到冷戰時臭名昭著的麥卡錫主義，在冷戰戒嚴白色恐怖時期，許多台灣人民遭到當局的迫害，背後就是美國為了冷戰予以無條件支持，如今正是同樣的歷史重演。

聯合行動客觀分析，蔡英文此次訪美勢必將對台海局勢造成嚴重的負面影響。統一聯盟黨主席戚嘉林指出，蔡英文為了追求所謂「台獨的歷史地位」，此次訪美在雷根圖書館發表演講勢必將帶來不可測的後果，其惡劣影響恐遠勝於李登輝在康乃爾大學演講後爆發的台海危機。觀察雜誌社發行人紀欣則表示，蔡英文在美國演講可能提到的《與台灣關係法》只是美國的國內法，而所謂1982年的對台六項保證也是空的，希望蔡英文此行自我節制、不要出賣台灣的青年和父母。

聯合行動進一步嚴厲批判，蔡英文和民進黨唯美國之命是從，全面配合美國政客的毀台計畫，完全將台灣人民的性命安全棄於不顧。中華統一促進黨發言人陳志豪表示，真正的愛台灣是愛人民的生命財產，然而當美國已經向全世界表示，兩岸一旦發生戰爭美國就要炸毀台灣，每一個台灣人拿著AK-47步槍上戰場，蔡英文卻還要給美國人頒發勳章，他大聲質問「有必要這副德性嗎」？而新黨副發言人游智彬則批判，蔡英文訪美將會為台灣帶來災難，購買美國武器是拿台灣人民的血汗錢給美國人花，難道蔡英文就可以叫別人的孩子上戰場嗎？

聯合行動強調面對美台勾結害台毀台，只有兩岸統一才能救台灣。夏潮聯合會會長莫那能表示，我們應該推動兩岸和平統一、和平發展，才是台灣人民的幸福。

勞動人權協會總幹事王武郎表示，「台獨分離主義」和「美國帝國主義」的勾結，越來越呈現出破壞性和荒謬性，美國的毀台計畫是一步一步在進行中，美國對台防衛只是一紙空言，其實質是要犧牲台灣人民、使台灣成為戰場。

統一義勇軍總司令盧朝財也疾呼，蔡英文勾結美國，為台灣帶來戰爭的危險，台灣人民拒絕手持AK-47，不要中國人打中國人。

聯合行動進一步鄭重呼籲，解決民生疾苦應重於製造戰爭危機。台灣人民共產黨主席林德旺表示，現在台灣缺水、缺雞蛋，電費漲價、物價上漲，蔡英文當局卻不知民間疾苦，只會向外國人賣祖求榮。

中華愛國同心黨主席顧希君則表示，蔡英文不解決人民生活的困難，逼迫下一代走上戰場，因此我們堅決反對蔡英文赴美。

抗議現場也有好幾位年輕家長，喊出了家長與孩子的心聲。台灣地區政治受難人互助會副秘書長張曉霖表示，75年前他的父親以及其他政治受難者喊出的口號是「反飢餓、反內戰」，75年後台灣卻是既缺雞蛋、又來炸彈，如今他作為父親希望下一代不要拿著AK-47、不要打巷戰。

同樣作為年輕父親的台灣民眾文化工作室秘書長許孟祥表示，只有一個社會具備了和平的條件才能夠生存和發展，他只希望孩子能夠快快樂樂地成長，不希望孩子生活在戰爭恐懼之下。

▲兩岸和平發展論壇執行秘書王武郎代表遞交抗議書。（圖／反台獨反介入聯合行動提供）

值此戰爭危機下為了人民自救，聯合行動各政黨團體形成了團結一致、持續抗爭的共識。藍天行動聯盟副秘書長楊思聖表示，過去台灣藍紅兩方陣營因為理念不同、主義不同而相互對立，但今後為了「反台獨、反介入」，為了中華民族的偉大復興，大家要團結再一起。大陳島鄉情文化促進會副理事長陳友達也呼籲，蔡英文一直受到美國的牽制，台灣已經被其帶入戰爭的危險，聯合行動各團體要團結起來，持續到機場、到蔡英文會去的地方進行抗議。

抗議最後由幾位青年代表前往蔡英文辦公室遞交抗議書，蔡英文辦公室則派代表出面接受抗議書。此次聯合抗議行動由勞動人權協會執行長王娟萍、中華青年發展聯合會理事長王正共同主持。

參與抗議行動的政黨和團體包括勞動黨、新黨、中華統一促進黨、藍天行動聯盟、統一聯盟黨、左翼聯盟、工黨、台灣人民共產黨、中華愛國同心黨、台灣地區政治受難人互助會、中華兩岸和平發展聯合會、夏潮聯合會、辜金良文化基金會、中華基金會、勞動人權協會、大陳島鄉情文化促進會、統一義勇軍、兩岸犇報社、觀察雜誌社、祖國雜誌社、台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會、台灣抗日志士親屬協進會、台灣百姓文化交流協會、中華青年發展聯合會、新移民勞動權益促進會、公民監督平台、世界華人保釣聯盟、勞工福利促進協會、大中華同盟會等。