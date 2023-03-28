　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」　抗議蔡英文赴美

▲▼數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」，抗議蔡英文赴美。（圖／反台獨反介入聯合行動提供）

▲數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」，抗議蔡英文赴美。（圖／反台獨反介入聯合行動提供，下同）

政治中心／綜合報導

3月28日在蔡英文以過境之名行訪美之實前夕，由兩岸和平發展論壇和數十個統派政團共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，號召近200人至蔡英文辦公室前的「白色恐怖政治受難者紀念碑廣場」進行抗議，針對蔡英文配合美國的毀台計畫、意圖在台灣製造戰爭，發出台灣人民強烈的怒吼，嚴正反對蔡英文赴美。

聯合行動首先指出，從戒嚴時期的白色恐怖到如今民進黨執政下的綠色恐怖，美國都是背後最大的支持者，蔡英文明知美國是世界最大的戰爭販子、破壞世界和平，是世界人民的公敵，卻將台灣人民推向火坑，這正是聯合行動反對蔡英文和美國勾連的原因。

▲▼數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」，抗議蔡英文赴美。（圖／反台獨反介入聯合行動提供）

白色恐怖政治受難者吳俊宏表示，美國是現在全世界最惡毒的國家，國內除了有軍工複合體，還有邪惡的金融資本在洗劫全世界，洗劫不成便要挑動戰爭，從烏克蘭戰爭到未來的台海戰爭都是同樣的邏輯。

白色恐怖影像紀錄小組成員史學勤表示，當蔡英文要去美國見麥卡錫時，令人想到冷戰時臭名昭著的麥卡錫主義，在冷戰戒嚴白色恐怖時期，許多台灣人民遭到當局的迫害，背後就是美國為了冷戰予以無條件支持，如今正是同樣的歷史重演。

聯合行動客觀分析，蔡英文此次訪美勢必將對台海局勢造成嚴重的負面影響。統一聯盟黨主席戚嘉林指出，蔡英文為了追求所謂「台獨的歷史地位」，此次訪美在雷根圖書館發表演講勢必將帶來不可測的後果，其惡劣影響恐遠勝於李登輝在康乃爾大學演講後爆發的台海危機。觀察雜誌社發行人紀欣則表示，蔡英文在美國演講可能提到的《與台灣關係法》只是美國的國內法，而所謂1982年的對台六項保證也是空的，希望蔡英文此行自我節制、不要出賣台灣的青年和父母。

聯合行動進一步嚴厲批判，蔡英文和民進黨唯美國之命是從，全面配合美國政客的毀台計畫，完全將台灣人民的性命安全棄於不顧。中華統一促進黨發言人陳志豪表示，真正的愛台灣是愛人民的生命財產，然而當美國已經向全世界表示，兩岸一旦發生戰爭美國就要炸毀台灣，每一個台灣人拿著AK-47步槍上戰場，蔡英文卻還要給美國人頒發勳章，他大聲質問「有必要這副德性嗎」？而新黨副發言人游智彬則批判，蔡英文訪美將會為台灣帶來災難，購買美國武器是拿台灣人民的血汗錢給美國人花，難道蔡英文就可以叫別人的孩子上戰場嗎？

聯合行動強調面對美台勾結害台毀台，只有兩岸統一才能救台灣。夏潮聯合會會長莫那能表示，我們應該推動兩岸和平統一、和平發展，才是台灣人民的幸福。

勞動人權協會總幹事王武郎表示，「台獨分離主義」和「美國帝國主義」的勾結，越來越呈現出破壞性和荒謬性，美國的毀台計畫是一步一步在進行中，美國對台防衛只是一紙空言，其實質是要犧牲台灣人民、使台灣成為戰場。

統一義勇軍總司令盧朝財也疾呼，蔡英文勾結美國，為台灣帶來戰爭的危險，台灣人民拒絕手持AK-47，不要中國人打中國人。

▲▼數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」，抗議蔡英文赴美。（圖／反台獨反介入聯合行動提供）

聯合行動進一步鄭重呼籲，解決民生疾苦應重於製造戰爭危機。台灣人民共產黨主席林德旺表示，現在台灣缺水、缺雞蛋，電費漲價、物價上漲，蔡英文當局卻不知民間疾苦，只會向外國人賣祖求榮。

中華愛國同心黨主席顧希君則表示，蔡英文不解決人民生活的困難，逼迫下一代走上戰場，因此我們堅決反對蔡英文赴美。

抗議現場也有好幾位年輕家長，喊出了家長與孩子的心聲。台灣地區政治受難人互助會副秘書長張曉霖表示，75年前他的父親以及其他政治受難者喊出的口號是「反飢餓、反內戰」，75年後台灣卻是既缺雞蛋、又來炸彈，如今他作為父親希望下一代不要拿著AK-47、不要打巷戰。

同樣作為年輕父親的台灣民眾文化工作室秘書長許孟祥表示，只有一個社會具備了和平的條件才能夠生存和發展，他只希望孩子能夠快快樂樂地成長，不希望孩子生活在戰爭恐懼之下。

▲▼數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」，抗議蔡英文赴美。（圖／反台獨反介入聯合行動提供）

▲兩岸和平發展論壇執行秘書王武郎代表遞交抗議書。（圖／反台獨反介入聯合行動提供）

值此戰爭危機下為了人民自救，聯合行動各政黨團體形成了團結一致、持續抗爭的共識。藍天行動聯盟副秘書長楊思聖表示，過去台灣藍紅兩方陣營因為理念不同、主義不同而相互對立，但今後為了「反台獨、反介入」，為了中華民族的偉大復興，大家要團結再一起。大陳島鄉情文化促進會副理事長陳友達也呼籲，蔡英文一直受到美國的牽制，台灣已經被其帶入戰爭的危險，聯合行動各團體要團結起來，持續到機場、到蔡英文會去的地方進行抗議。

抗議最後由幾位青年代表前往蔡英文辦公室遞交抗議書，蔡英文辦公室則派代表出面接受抗議書。此次聯合抗議行動由勞動人權協會執行長王娟萍、中華青年發展聯合會理事長王正共同主持。

參與抗議行動的政黨和團體包括勞動黨、新黨、中華統一促進黨、藍天行動聯盟、統一聯盟黨、左翼聯盟、工黨、台灣人民共產黨、中華愛國同心黨、台灣地區政治受難人互助會、中華兩岸和平發展聯合會、夏潮聯合會、辜金良文化基金會、中華基金會、勞動人權協會、大陳島鄉情文化促進會、統一義勇軍、兩岸犇報社、觀察雜誌社、祖國雜誌社、台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會、台灣抗日志士親屬協進會、台灣百姓文化交流協會、中華青年發展聯合會、新移民勞動權益促進會、公民監督平台、世界華人保釣聯盟、勞工福利促進協會、大中華同盟會等。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
狒狒遭槍殺「7大疑點一次看」！3方各說各話
只用下半身「熱情」思考　最會偷吃的3星座曝光
南霸天雞排名店喊漲「1片100元」　老饕驚呆：見證歷史
魚刺卡喉「唯一解法」曝！醫認了4動作GG：越卡越深
王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」　抗議蔡英文赴美

高嘉瑜看完醫生哭了！照X光才知「韌帶撕裂傷」　一聽恐要開刀崩潰

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

陳建仁出席智慧城市展　參觀數位產業署主題館體驗「智慧應用服務」

徐巧芯、費鴻泰初選協調破局！「另一半」休戰握手　30日見真章

「狒狒被擊斃凸顯張善政團隊無能」　楊家俍：坊間民眾都在嘲笑

民進黨4／11前完成立委初選協調　將持續勸進江永昌拚連任

誤殺狒狒！綠轟張善政荒腔走板　國民黨：以動物之死行政治鬥爭

北捷27週年慶喜迎第125億乘客　推Metro Corner讓乘客「順手買」

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

張若凡脫口「小時候」蔡旻佑傻眼　他自豪會唱《小鳥》結果落漆了XD

狒狒落網

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」　抗議蔡英文赴美

高嘉瑜看完醫生哭了！照X光才知「韌帶撕裂傷」　一聽恐要開刀崩潰

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

陳建仁出席智慧城市展　參觀數位產業署主題館體驗「智慧應用服務」

徐巧芯、費鴻泰初選協調破局！「另一半」休戰握手　30日見真章

「狒狒被擊斃凸顯張善政團隊無能」　楊家俍：坊間民眾都在嘲笑

民進黨4／11前完成立委初選協調　將持續勸進江永昌拚連任

誤殺狒狒！綠轟張善政荒腔走板　國民黨：以動物之死行政治鬥爭

北捷27週年慶喜迎第125億乘客　推Metro Corner讓乘客「順手買」

陳子玄「病到快往生」！高燒咳出綠痰　曝恐怖發病狀況：像在飄

Honda「新一代Civic Type R」澳洲開賣！315匹馬力170萬有找

新選擇！味全龍YT頻道正式啟動　直播今年全主場賽事

全中運資格賽接連出包　楊文科掛保證：99.9%場地已完備

狒狒遭槍殺「7大疑點一次看」！3方各說各話　2人知道獵人有開槍

《薩爾達傳說：王國之淚》四大新能力公開　腦洞大開玩法等你發明

休旅車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　神人曝開破百萬秘訣

首度辦理！329青年節　桃園邀青諮委「市政願景座談」

領航猿一哥盧峻翔持續迷航　卡米諾斯：只是個bad day

數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」　抗議蔡英文赴美

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

政治熱門新聞

賴清德副手鎖定2女將　3大條件占優勢

陳佩琪爆料「郭台銘曾約柯文哲見面」

翟本喬遭嗆網軍頭　反爆料「唐鳳位子本來找我」

張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」

本席在質詢叫你閉嘴！綠委質詢要官員噤聲　批陳建仁「讓人寒心」

民間團體／衛福部加味菸預告藏「貓膩」！

快訊／狒狒魂斷槍下　張善政首度發聲

高嘉瑜腳傷照X光！被告知「恐要開刀」哭了

快訊／東非狒狒遭槍殺身亡　3名監委申請自動調查

馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

我駐斐濟代表處宣布「正名」　恢復「中華民國」、外交特權

搶跟狒狒合照官員盧紀燁背景曝　月薪7萬！曾助選韓國瑜任青農代表

新華社報導馬英九　未使用頭銜

更多熱門

相關新聞

藍委替馬英九叫屈！李德維嗆綠無聊　陳以信：馬是傳遞和平訊息

藍委替馬英九叫屈！李德維嗆綠無聊　陳以信：馬是傳遞和平訊息

針對前總統馬英九昨赴陸受到的接待規格被綠營批是被矮化，國民黨立委陳以信今（28日）表示，馬英九是以民間角色前往，外界不該以政治高度來思考大陸給予的接待；陳強調，馬此行最大意義在於傳遞和平訊息。國民黨立委李德維則說，總統蔡英文將過境美國的規格是什麼？有沒有紅地毯、隨扈配帶多少槍械？馬去大陸追求和平跟安全，民進黨自己做不到還說三道四，無聊至極。

AIT闡述言論自由精神回應「疑美論」　 國民黨：民進黨踢鐵板囉

AIT闡述言論自由精神回應「疑美論」　 國民黨：民進黨踢鐵板囉

蔡英文將出訪　台企聯籲別「製造事端」

蔡英文將出訪　台企聯籲別「製造事端」

中宏建交疑打壓蔡英文出訪　美國務院回應了

中宏建交疑打壓蔡英文出訪　美國務院回應了

蔡英文向媽祖祈雨　綠委樂喊：總統一來就下雨

蔡英文向媽祖祈雨　綠委樂喊：總統一來就下雨

關鍵字：

統派蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

性慾很大！　3生肖最會偷吃

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

未來23天「4生肖衰爆」大破財

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面