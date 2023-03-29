國台辦：蔡英文若接觸麥卡錫　我們「必將堅決回擊」

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文將於29日展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」訪問，並傳出在美國過境期間將會見美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。對此，國台辦表示，蔡英文若與麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」

國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行記者會上提到，民進黨當局出於謀獨政治私利，製造各種藉口，利用各種機會，從事謀獨活動，「台灣當局領導人所謂『過境』本質上是『倚美謀獨』的挑釁行徑，企圖製造『一中一台』『兩個中國』等違反一個中國原則的事件；伺機在國際上兜售台獨主張，並謀求美國反華勢力的支持。」

▼總統蔡英文。（圖／記者郭世賢翻攝）



朱鳳蓮指出，蔡英文「過境」，不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目要同美國政府官員、國會議員接觸，搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連，「她如果與美眾議長麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」

朱鳳蓮還說，「我們敦促美方嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不安排蔡英文『過境』竄訪甚至與美官方接觸，以實際行動兌現不支持台獨的嚴肅承諾。」