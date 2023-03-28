分析／陸方尊重馬英九中山陵談民國　「釋和平解決兩岸爭議善意」　

▲前總統馬英九拜謁南京中山陵。（圖／記者任以芳攝）

政治中心／台北報導

前總統馬英九27日訪問中國大陸，成為兩岸隔海分治74年來，首位訪問大陸的中華民國卸任總統。28日，馬英九親赴南京中山陵謁陵，在致詞時提到國父創建民國，到今天已經112年，更在題字落款「和平奮鬥 振興中華」時，書寫民國紀年，等於形同確認「中華民國進行式」的現狀。

過去藍營高層人士如連戰、吳伯雄、洪秀柱，甚至親民黨主席宋楚瑜等人至中山陵謁陵，題字落款的日期均是西元紀年，此次馬英九以民國紀年落款，但同步書寫西元2023年，也是表達對大陸之尊重，算是創下一個紀錄，也凸顯大陸對馬英九的高度禮遇與尊重。

馬英九在中山陵致詞時，一開頭就提到國父孫中山先生領導革命，推翻滿清，創建民國，「到今天已經112年了。」過去連戰雖然也提到國父創建亞洲第一個民主共和國─中華民國，這僅是敘述一段歷史，但從未有人如同馬英九一樣的清楚表達，中華民國已經112年了。

熟悉兩岸問題的專家分析，從題字落款到致詞，馬英九是唯一在中國大陸土地上表述出「中華民國仍然存在，迄今已經112年了」，確認「中華民國現狀」的台灣政治領導人物。

馬英九同時致贈中山陵題字「和平奮鬥，振興中華」，就是深盼兩岸都能共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，而這更是兩岸中國人不可迴避的責任。

隨團成員私下表示，大陸對馬英九表達的最高尊重，除了是因為馬英九在八年任內推動包括「馬習會」在內的政績，大陸已經定調是「對兩岸歷史有重大貢獻」，另一方面也是藉由高度禮遇馬，向台灣釋出善意，代表大陸希望和平解決兩岸爭議。