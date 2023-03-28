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「和平奮鬥、振興中華！」　馬英九：兩岸要和平，否則雙方沒前途

記者任以芳／南京報導

總統馬英九今（28）日今早九點前往南京中山陵拜謁國父孫中山，獻花宣讀國父遺囑時，表情十分嚴肅，之後進入中山陵墓室向國父棺木行三鞠躬禮，接著下329階梯後，前往孫中山紀念館參觀後，簡短發表談話。馬英九準備的致詞重申中華民國是第一個亞洲民主共和國，多次強調「和平奮鬥，振興中華！兩岸一定要追求和平，否則的話，雙方都沒有前途。」

▲▼馬英九訪陸,馬英九拜謁南京中山陵受訪。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九赴陸首次公開聯訪，多次強調兩岸一定要和平。（圖／記者任以芳攝）

馬英九致詞首先指出，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了。回想當時的中國，滿清政府貪污腐敗，積弱不振、飽受列強侵略。從1842年（清道光22年）簽訂「中英南京條約」以來，被迫跟50多國簽訂100多個不平等條約，割地賠款、喪權辱國。而當時中國社會貧富懸殊，文盲處處、法治不彰、社會發展落後，人民無力反抗，國勢危如壘卵，國家看不到希望。

馬英九說，幸賴國父1894年（清光緒20年）在美國檀香山成立興中會，登高一呼，提出「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」的建國理想，號召海內外志士仁人共襄大業，歷經革命先烈十次流血革命行動，終於在18年後的1911年(清宣統3年)，推翻滿清，終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國。國父對中國史無前例的偉大貢獻，就是改變中國的命運，讓中國走向富強康樂的開始。

馬英九進一步表示，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。今天，當年國父念茲在茲的多項建國主張，都已陸續分別在臺灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

馬英九提到，民國14年（1925年）3月12日國父逝世。在遺言中要求國人要「和平、奮鬥、救中國」。98年後的今天，我們馬英九基金會的數十位同仁與同學，從臺灣來到南京中山陵國父靈前致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。

▲▼馬英九訪陸,馬英九拜謁南京中山陵受訪。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九受訪前先念自己準備致詞。（圖／記者任以芳攝）

到了媒體聯訪環節，馬英九表示，「第一站到南京獲得很多，非常的興奮，因為國父的從小就是我的偶像，而且他對中國的貢獻可以說是無人能及，也無與倫比。」

馬英九說，「希望這次來學生深入了解國父生平，要認清楚兩岸，兩岸一定要走向和平奮鬥，才能振興中國。」

他也對於大陸安排非常滿意，超乎預期，尤其是民眾反應。他說，「此行收穫豐盛，看到大陸朋友非常熱情，大陸的民眾非常歡迎，這是好現象，回去之後要把這邊的好轉達給台灣民眾。」

馬英九指出，「南京這邊還是不一樣，因為畢竟中山先生陵寢在這，精神是一樣，我們願意實現他的遺言，他遺言是和平奮鬥救中國，我們這邊提出來也是『和平奮鬥、振興中華』，其實用意是一樣。」

談到青年一代從孫中山先生傳承什麼樣的精神？馬英九指出，「就是和平、奮鬥振興中華，兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途。」

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