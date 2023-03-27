「長髮控」見妻剪短髮竟酸：又醜又胖！又曖昧酒店妹　法官准離

▲新北人夫限制妻子染髮、剪髮，還傳訊批評她短髮造型「真醜真胖」，讓妻子怒上法院訴離。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫是「長髮控」，限制妻子剪髮、染髮，兩人吵到分居後，人夫看到妻子LINE上換大頭貼，竟羞辱她「短髮看起來真醜真胖」，還和酒店長髮妹大搞曖昧，讓妻子心冷上法院訴請離婚，一審法官認為兩人關係已難修復，判准離婚，人夫再上訴到二審被駁回。

小美(化名)主張，她和阿隆(化名)結婚後住在夫家，常因婆媳問題、生活習慣發生爭吵，她想溝通阿隆卻不在意，反而對她的外貌有意見，叫她不能剪髮、染髮，還到聲色場所和其他女人大搞曖昧，讓她忍無可忍，向阿隆提出離婚，但阿隆只願意分居，過了2年，阿隆竟還傳訊攻擊她剪頭髮難看，讓她深覺婚姻難易繼續下去，希望能訴請離婚。

阿隆則表示，他只是和小美溝通審美觀，並沒有限制她打扮，也是因工作應酬才和酒店小姐有一些對話，小美擅自離家，分居後他多次關心她的生活狀況，還邀她參與婚姻諮商，就算婚姻破裂，也不能歸咎於他。

另小美弟弟也作證，姊夫之前到他家時，還用開玩笑的方式說自己有小三，並和長髮酒店妹在訊息中稱她是「他的愛人」、「很想見她」等語。結果被小美發現質問，阿隆還辯稱「我只是去特種行業、逢場作戲」、「那不是出軌」，氣得小美差點想不開。

法官認為，阿隆和異性互動超出正常分際，且查看他和小美的通訊紀錄，當他們在討論彼此關係時，阿隆還特意提到「我講了多少次請你留長頭髮，請你不要穿耳骨」，又因妻子不配合而氣憤抱怨，顯然不尊重妻子對自身相貌的的決定權。且兩人分居後2年間無友善溝通，阿隆因不滿小美堅決想離婚，看到小美換LINE頭像時傳訊羞辱「短髮看起來真醜真胖」，反覆以自己的偏好妻辱小美，判准兩人離婚，阿隆再上訴到二審被駁回，全案還可上訴。