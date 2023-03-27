媲美蔦屋書店！新北市圖泰山分館啟用　打造療癒系閱讀天堂

▲新北市圖泰山分館啟用，打造療癒系閱讀天堂。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

優雅挑高的書牆，明亮寬敞的開放閱讀空間，20 年歷史的泰山分館揮別昔日的陳舊感，華麗翻轉化身為媲美蔦屋書店的療癒系「閱讀天堂」， 新北市副市長謝政達25日親至泰山分館出席啟用儀式，迎重新開館服務讀者。謝政達表示，過去4年來，已陸續新增5座圖書館，改造34座分館，今年預計將再新增1館及改造8館。

謝政達表示，泰山分館樓下是公有市場，是民眾採買食材，民生供應的重要場所，圖書館則是提供精神食糧的「書·市場」，新北市近年來持績打造城市友善閱讀空間，讓閱讀成為市民生活不可或缺的生活日常。他說，這一次泰山分館重新打造為媲美蔦書書店的複合式閱讀空間，希望讓民眾可以在放鬆解壓的舒適空間中，感受坐擁滿室書香的幸福。

泰山分館沉穩內斂的木質色調，營造出靜謐舒適的優雅氛圍，捨去繁雜的空間設計，讓視野穿透無礙，由延伸到挑高屋頂的開放書架當隔間；並規劃有開架閱覽區、期刊閱報區、視聽區、資料檢索區、地方文史區、兒童閱覽區、讀者休憩區、自助取書區、以及多功能活動室等，4萬本藏書，讓全家人可以在相同空間中，依照自己的心情與需求，選擇適合閱讀的書籍。

重新啟用的泰山分館，推出一系列療癒系輕閱讀活動，4月8日全臺第1位撰寫桌遊+心理學書籍的王雅涵心理師，將帶親子透過歡樂有趣的桌遊活動；4月15日臺灣芳療名師呂秀齡，將分享精油芳香療法；4月23日鋁線工藝師鄧嘉銘，將教大家用鋁線幫「空氣鳳梨」。

另外，還有香草入菜作者女巫阿娥、曾出版過9本手工皂專書的天然皂達人娜娜媽，以及包括在地特色走讀小旅行與竹藝享食趣的「在地放鬆之旅」等，均將透過不同方式的「微療癒」；詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2909-1727。