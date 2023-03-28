巷口超市連假零食最低5元！還有限時3天美式「買1送1」收心優惠

▲美廉社因應連假，祭出日韓風零食優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接清明及兒童節廉下假期，巷口鄰居美廉社即日起至4/4，精選日本人氣零食「BOURBON系列」商品優惠，每盒原價90元，任選2盒只要95元，等於第2盒「只要5元」；同步還有許多日韓風零食最低57折。而4/5~4/7還有限時3天的收心優惠，祭出美式咖啡「買1送1」！

▲4/5~4/7還有限時3天的收心優惠，祭出美式咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

美廉社即日起至4/4，精選日本糖果餅乾，指定商品滿100元，贈1500點會員點數。其中日本經典人氣品牌，北日本BOURBON系列商品，包括香草法蘭酥、丹麥奶酥、風味餅與可可消化餅，每盒原價90元，任選2盒只要95元，等於第2盒只要5元；網路超高人氣帆船巧克力餅乾，兩件69元。

其他還有日本必buy零食，網路熱銷第一東鳩焦糖玉米脆果，每包原價59元，優惠價42元；更有新登場樂天小熊餅乾大份量包裝，每包原價156元，優惠價115元，現省41元，等於平均一盒29元。

而暢銷的軟糖系列，也引進多款日本水果風味軟糖、春日井濃厚Q軟糖；棒棒糖第一品牌加倍佳Chupa Chups也出造型軟糖；比菲多有益生菌小Q果凍，多種口味，最低57折起。還有大人小孩都愛吃的日本SEIU果實果凍，吃得到滿滿真果肉，單件原價69元，優惠3件只要99元，可以趁機把水蜜桃、葡萄與綜合三種口味一次買齊。

▲4/5~4/7還有限時3天的收心優惠，祭出美式咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）



連假結束後，4/5～4/7美廉社也祭出限時3天的收心優惠，美式咖啡買1送1，陪消費者喝杯咖啡一起迎接上班日。

另外，大潤發為搶攻春遊和祭祖商機，即日起~4/5推出超過千種商品「買1送1」優惠活動，網羅八大類別，包括冷凍冷藏食品、糖果餅乾、米麵醬料、飲料、寵物食品、家用清潔品、美容保健品、五金百貨等，可說應有盡有，像是衛生紙、洗面乳、保養品、人氣鍋具，甚至3C用品藍牙耳機都有，趁這波採購超划算。

▲大潤發多種食品、民生用品買1送1。（圖／業者提供）