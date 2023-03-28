今天就衝！超商美式、拿鐵「第2杯10元」爽喝　水果茶2杯下殺99元

▲7-11門市自即日起推出連假咖啡飲品優惠，精品美式、精品拿鐵可享「同品項第2杯10元」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

再努力幾天就要放5天清明連假了！就有超商推出一系列「連假優惠」，其中，愛喝咖啡的人有福了，精品美式、精品拿鐵可享「同品項第2杯10元」爽喝，另外還有水果茶、奶茶等「任選2杯99元」，趕快記起來。

7-11門市推出「連假咖啡飲品3大優惠」，即日起至4/4止，「CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵同品項第2杯10元」、「CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵任選第2杯半價」、「CITY TEA香鑽水果茶／春日莓好冰茶／春日莓好奶茶／完熟蘋果冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選2杯99元」。

另外，7-11門市也將在3/30起至4/5止推出「春遊開心價」活動，全店CITY系列指定飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、甜點等10大類別指定商品，滿額222元送OPEN POINT點數25點，滿888元除贈送OPEN POINT點數100點外，加碼再送一匙靈洗衣精、濕紙巾70抽(3入組)或五月花舒敏厚棒衛生紙(3擇1)。

▲大苑子芒果季搶先開喝。（圖／記者蕭筠攝）

大苑子「芒果季」搶先開跑，特意選用屏東枋山、枋寮新鮮愛文芒果製成2款芒果飲品，首推這杯超消暑「愛文芒果冰沙」，現打芒果冰沙搭配滿滿芒果果肉，雙重滋味罪惡爆表，還有這杯清爽系「愛文翡翠」，是茉莉綠茶與新鮮芒果的組合，即日起於指定61間門市限定販售，鐵粉把握機會先衝喝一波。