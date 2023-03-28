肯德基連續5天限時下殺！連假爽吃炸雞桶、蛋撻　優惠碼一次看

▲肯德基祭出連假優惠，爽吃炸雞桶、蛋撻，下殺58折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

清明連假5天即將到來，許多人計劃返鄉與親友相聚，肯德基也將於4/1-4/5推出限時5天優惠，8塊酥脆多汁的咔啦脆雞、6顆香濃的原味蛋撻，還有瓶裝可樂，折扣下殺58折，限時優惠499元，還特別提早至9點開賣；而即日起至3/31也展開提前預購，方便消費者避開人流。

▲肯德基「連假限時優惠」，一次爽吃8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，搭配瓶裝可樂只要499元。（圖／業者提供）

肯德基因應連續假期，祭出多組優惠碼，4/1-４/5連續5天的「連假限時優惠」，一次爽吃8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，搭配瓶裝可樂只要499元；此外超夯的「青花椒系列」商品，包括青花椒咔啦雞腿堡、青花椒香麻脆雞，還有其他人氣餐點如咔啦雞腿堡、雙色轉轉QQ球、上校雞塊等，也加入了這次連假限時優惠行列。

而為了提供多人團購優惠，肯德基也祭出「XL超豪肯！買多送多」，只要揪團滿額，直接豪氣送出吮指嫩雞XL超豪肯餐、上校雞塊分享盒、人氣8塊上校雞塊⋯等，有多款熱銷明星XL超豪肯餐任挑選。

▼肯德基連假組合優惠碼。（圖／業者提供）

▼肯德基多人團購優惠，買4組以上XL超豪肯餐，直接霸氣送餐點。（圖／業者提供）



▼XL超豪肯餐名單。（圖／業者提供）

另外，人氣速食漢堡王也祭出最新「江湖救急優惠券」，一共網羅5大系列共27種超殺好康，其中，有4大人氣品項「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水及辣薯球；還有8種「個人超省餐」，其中4大漢堡組合只要99元，划算爆表。

更有8種銅板點心，像是蘋果派、洋蔥圈等，最低只要花35元就能吃到，以及「雙人激省餐」、「店長超推薦」等優惠，即日起至5月31日限時開吃，提醒此優惠不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。

▼漢堡王優惠一次看。