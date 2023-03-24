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買越多省越多！超商咖啡飲品「下殺7.1折」　美式32元、拿鐵39元爽喝

▲▼7-11咖啡 7-11飲料。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出超過20款CITY系列指定商品長銷案型71折起優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

物價漲聲不斷，根據主計總處資料顯示，去年外食費漲幅5.77%，創下14年來新高點。為了讓民眾能多省點錢，超商就推出「指定咖啡飲品長銷組合優惠」，像是大杯美式、拿鐵皆可享「買100杯送40杯」，換算下來，單杯美式32元、拿鐵39元，還可享「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」，讓民眾隨時都能領取咖啡享受。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出超過20款CITY系列指定商品長銷案型7.1折起優惠，首推「CITY PRIMA精品拿鐵買100杯送45杯」，相當於單組現省4050元；「CITY CAFE大杯拿鐵買100杯送40杯」相當於單組現省2200元，平均單杯約39元；「CITY CAFE大杯美式買100杯送40杯」4500元，等於單杯只要32元。

另外，明（25）日要補班，為了幫民眾加油打氣，7-11門市即日起至3月26日推出「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵(冰/熱)買1送1」以及「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵(冰/熱)任選2杯88元」。

OPEN POINT APP行動隨時取則將在3月25日至3月29日推出「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰贅沢八女抹茶拿鐵任選買4送2」、「CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買4送2」、「CITY CAFEx哈根達斯149元系列指定飲品每日限量任選買2送2」（包含：抹茶紅豆拿鐵冰沙／莓好拿鐵冰沙／芒果覆盆子拿鐵冰沙）。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵加1元多1杯」。（圖／萊爾富提供）

萊爾富門市自今（24）日起至3月26日推出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵加1元多1杯」，等於單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元；另外，即日起至3月26日，萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取也有「Hi Café特濃美式買7送5」、「Hi Café特濃拿鐵買7送4」，冰熱任選，可兌換期限達3個月。

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