住22天月子中心「老公全買單」！人妻列5點：再生第二胎不會去住

▲原PO月中住22天，認為再生第二胎的話不會去住。（示意圖／非新聞當事人／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

懷孕期間承受各種不適，因此不少人妻堅決要住月子中心，但費用動輒數十萬，也容易造成夫妻爭吵。不過一名媽媽透露，她住了22天月中，並點出5個原因「覺得如果有下次不會再去住」，甚至住得很憂鬱；不過好處就是沒有長輩來搗亂，該文章引起網友熱議。

一名媽媽在Dcard親身經歷分享，2月在北部某月子中心住了22天，無奈因疫情取消媽媽教室，第一周原PO身體不舒服，很常感到畏寒，因此幾乎都在床上休息；第二周開始學習哺乳、泡奶，以及包巾等；到了第三周，學洗澡清潔、按摩寶寶等進階技能。

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原PO說道，身體開始恢復體力後，平時關在房間真的特別無聊，「前10天寶寶顧1-2小時而已，最後一個禮拜顧很長時間」，就怕返家顧不來，才開始認真提問。

對此，原PO自我評估後並考量5點狀況，若再生第二胎並不打算住月中了，原因包括家裡有老貓，老公要趕回家餵食與陪伴；儘管月中餐點很棒，但原PO不餵奶也不愛吃那麼多東西，「吃得很辛苦又不想浪費」；住家裡比較舒適，忘記拿到東西，都要回家拿；最後房間太小，又沒有媽媽教室，「能活動的空間不大，也有爬文到有些媽媽為了省錢住沒有窗戶的，住得很憂鬱」。

話鋒一轉，原PO說，住月中的好處，就是沒有家人來作亂、三餐不用下廚（除非有訂月子餐）、新生兒可以托嬰等。

最後，原PO也透露，他們沒有辦婚禮、沒有度蜜月就連戒指也沒買，因此月中的錢是由老公全負擔，但重要的是「有多少錢做多少事」，千萬不要為了住月子中心搞成負債一堆。

▲住月中，最大好處就是沒有長輩來搗亂。（示意圖／取自Pixabay）



中肯的文章曝光後，網友也回應，「蠻好的分享！蠻實用的」、「只托嬰的話還是建議問醫院的會比較好，我覺得小孩有狀況可以馬上處理」、「月中的錢，我付1/3、老公付2/3，我們都是拿存款付的」、「感情本來就是找到與自己價值觀相符的人，一起過日子才會舒服，以及有多少錢做多少事、不要越級打怪」、「月子餐不只是要給餵母乳的媽媽補，產後母體養分流失跟剛生產完比較虛弱需要足夠的營養，吃不下那麼多可以不要通通吃完，營養均衡最重要」。