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尪月收10萬↑！嫌她「花10幾萬住月中」太嬌貴要AA　網罵：還生？

台灣不少女性產後會優先考慮入住月子中心休養。（示意圖／翻攝自pexels）

▲現在不少女性產後，會優先考慮入住月子中心休養。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

台灣許多新手爸媽，因為不熟悉育兒方式與產後有恢復身體、休養的需求，這幾年國內多數產婦，在生完寶寶後，會優先考慮到月子中心靜養。但儘管月子中心對於許多夫妻來說，是一個提供育兒協助、緩衝育兒生活的專業空間，但動輒住半個月、一個月的花費並不便宜，許多夫妻也容易在月中的費用開銷上，出現許多衝突。有一名剛懷孕的人妻就在網路抱怨，她想要產後去住半個月的月中，結果月收至少10萬起跳的老公，先是嫌她太嬌貴，接著又要求AA制的月中費用要AA制，貼文曝光後，引來網友們討論。

這名剛懷孕4周的人妻到《Dcard》發文提到，她發現懷孕後，想要產後去住半個月的月中休養，也沒有想要選多豪華的月中，但老公一聽到她產後想去住月子中心，先是抱怨，「為什麼女生一定要去月子中心啊？外國人也沒有在住月子中心還不是好好的，不然叫我媽幫妳做就好了」。但原PO認為，婆家離兩人的住家有一段距離，且公婆的飲食、生活習慣跟她也完全不一樣，娘家距離更遠，因此才想去住月子中心。

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有夫妻為了產後要不要去住月中，誰來付錢，出現意見不合的情況。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO為了產後要不要去住月中，誰來付錢，和老公出現意見不合的情況。（圖／翻攝自Dcard）

原PO說，她一開始本來想說，老公可能不是很懂月子中心的功能，因此找了一些月中相關資料，讓老公知道去住月中的優點後，老公雖然點頭答應，但卻開始嫌棄，住月中1個月要花20幾萬，並不是小錢，要求原PO「到時費用一人一半」，讓她當場傻眼。

原PO指出，她的身體不太好，懷孕期間除了不能工作賺錢外，身材也會受影響，「沒收入跟產後恢復這些犧牲不止20萬了吧，何況我沒有要住滿1個月」，結果老公開始嫌她，從小嬌生慣養，像婆婆以前的年代沒月中、外國人也沒坐月子的習慣，大家還不都是活得好好的，認為太太過於嬌貴，才吵著想住月中。

原PO並提到，老公的月收至少10萬起跳，且平時有買精品、做醫美的習慣，並不是花不起讓她住月中的這筆錢，但另一半卻堅持住昂貴的月中沒必要，「說反正住也是我在爽」，還搬出自己婚後要負擔生活費跟貸款，夫妻倆各持己見，為了產後要不要住月中陷入僵局。

網友看到又一對夫妻為了要不要住月中鬧不和，紛紛打臉這位老公，「外國人不用住月子中心，那他娶個外國人不就好了⋯」、「能墮的話，趕緊墮了，不能的話，生了之後趕緊離婚，這樣的家以後只會越來越辛苦」、「等他體驗到每天半夜沒辦法連續睡超過三小時，就會讓你住月中了」。

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