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妻住月子中心要花「3個月薪水」！他怨太奢侈：辛苦一點也還好吧

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲產後要不要住月子中心，是許多人煩惱的問題。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者朱祖儀／綜合報導

女性生產之後應該要好好休養，不過需要住月子中心嗎？一名網友表示，老婆懷孕後就一直吵著要住月子中心，可是一個月要花20幾萬，相當於3個月的收入，他覺得實在太貴了，直言「為了20幾萬辛苦一點也還好吧」。但文章一出隨即被網友罵翻，「生小孩前沒存錢？」「如果捨不得花，那就都別生最省」。

原PO在Dcard發文表示，老婆現在還沒有生產，就一直吵著說「我生完之後要住月子中心」。但他認為住月子中心1個月就要價20幾萬，以他月薪8萬來看，住完之後3個月的收入就沒了，雖然對方強調，月子中心會教導很多新手媽媽的照護技能，不過他還是覺得這個價錢太貴了。

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原PO也指出，「古代人也沒有月子中心，到底是必要還是奢侈呢？我覺得是奢侈」，因為雖然去月子中心確實會比較舒服，但在家裡也可以坐月子，「為了20幾萬辛苦一點也還好吧，要怎麼跟她溝通…她說要住一個月」。

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孕妻一直吵著要住月子中心，讓原PO很困擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章曝光後，不少網友怒批，「希望這篇是反串文～不然會覺得當你老婆很可憐！月薪都到8萬，老婆生一個多辛苦」、「看完很替你老婆覺得不值了，生產的辛苦你就已經無法幫忙承擔，連可以負擔的錢都想要省起來，20幾萬換你老婆在舒適的環境下調養好身體，一個健健康康陪伴你一輩子的老伴，到底哪裡不值得」、「古代人也沒有瓦斯爐、冷氣、洗衣機，你現在用這些是必要還是奢侈呢」、「其實，可以選擇不生哦～不只省了20幾萬，連未來的養育費用都省了」、「老婆懷孕10個月，坐月子只花你3個月的月薪，怎麼算都是你賺翻了」。

另外也有人建議，「以中立的立場來看...的確這筆花費會造成家庭開銷的負擔，請跟另一半溝通，看是否找更便宜一些的，或是考慮住的天數不要這麼長」、「你可以跟太太討論一下天數能不能縮短一些，但是我覺得月子中心不能不去，產婦辛苦10個月，好不容易卸貨耶，在月子中心有專業人員照顧、協助照顧寶寶的話，媽媽才能好好休息、調養身體」、「如果經濟狀況不允許，跟老婆溝通看看住15天，可以嗎？又或者你能負擔多少金額，剩下的由老婆負擔」。

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