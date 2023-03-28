吳釗燮喊「如果我有責任」　郭正亮轟：厚臉皮程度超越陳吉仲

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

外交部長吳釗燮日前宣布台宏斷交，前民進黨立委郭正亮27日表示，前總統馬英九任內只失去甘比亞一個邦交國，當時候民進黨立委質詢時任外交部長林永樂時，一面倒叫他下台，而吳釗燮任內已經第7個了，還說「如果我有責任的話」，郭開轟「吳釗燮的厚臉皮程度超過陳吉仲，真是驚人！丟臉丟到家！」

郭正亮昨日在節目《新聞大白話》中表示，宏都拉斯在中南美洲並非重要國家，最重要的國家包括巴拿馬、多明尼加跟台灣斷交的時候，就應該拉警報了，「我看到吳釗燮這番表現，在你任內就斷了7個國家，另外兩個是李大維部長任內。」

對於吳釗燮說「如果我有責任的話」，郭正亮批評「真驚人！」那太魯閣號發生車禍，為什麼時任交通部長林佳龍有責任？林佳龍有直接什麼責任？沒有，他是概括的，就是交通部如果有做不好的事情，像太魯閣號是重大事件，他概括承受一切的政治責任，林佳龍才1次就下台，但吳釗燮已經7次了。

郭正亮痛批，人家問農委會主委陳吉仲「怎麼沒有蛋」，他還說可以考慮補助其他國家的雞幫忙生蛋，他連這種方案都想出來了，「真是天才！有這樣的內閣要怎麼辦？但吳釗燮的厚臉皮程度超過陳吉仲，真是驚人！丟臉丟到家！」

郭正亮強調，馬英九任內只失去甘比亞一個邦交國，而且他沒有馬上跑去跟中國大陸建交，是三年後因為總統蔡英文當選才建交。那時候民進黨立委質詢時任外交部長林永樂，一面倒叫他下台，而吳釗燮任內已經第7個了，還說「如果我有責任的話」，郭不禁開轟「丟臉！」