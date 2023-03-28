記者杜冠霖／台北報導

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率大型訪問團搭乘專機抵台，28日至立院演講，更獲頒國會一等榮譽獎章，艾達莫娃表示，雖然說著不同語言、相隔遙遠，但世界上很難找到具有這麼多相似之處、人民之間互相了解的兩個國家。她保證，捷克將繼續與台灣同在、同舟共濟。結尾時，艾達莫娃再用中文表示「謝謝」，獲得全場如雷掌聲。

▲捷克共和國眾議院議長艾達莫娃立法院演講。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



立法院長游錫堃表示，自從2020年台捷關係破冰後，參議長韋德齊(Miloš Vystrčil)來台訪問創立院演講首例，台捷關係不斷深化、連續兩年雙邊貿易正成長、去年更達到20.25％，還帶動歐洲民主國政要來訪，讓台灣國際能見度遍地開花。

游錫堃指出，艾達莫娃抵台具備更深刻意義，除了台捷加強合作外，站在民主同盟夥伴身邊，將布拉格革命、絲絨革命那般無畏強權、引領變革的精神帶到台灣。艾達莫娃將是台灣史上第一位獲頒榮譽獎章的非邦交國家女性議長，再次感謝捷克對台灣的堅定支持。

艾達莫娃先用中文喊「大家早」，她表示，雖然彼此說著不同語言、相隔遙遠，但世界上很難找到具有這麼多相似之處、人民之間互相了解的兩個國家，這次訪台之際，能夠來到立法院發表演說，自己備感榮幸，這是歷史上首次，至今受到的接待遠遠超出我們的期望。

艾達莫娃指出，這次訪團包含所有政治光譜，代表捷克對台灣的關心不分黨派，在多數國家的歷史當中，有榮耀的時刻、也有面臨挑戰的時候，相信走過荊棘之路得到自由、民主者，才是真正懂得其中價值的人。

艾達莫娃表示，世界上很多人討論民主，卻對完全相反的獨裁政權感到滿意，獨裁者用自由的甜言蜜語掩護自己，卻用暴力、壓迫、威脅的手段統治，自己屬於90年代的捷克，每一次呼吸都是自由，與此同時，台灣也正在民主化進程。

艾達莫娃指出，言論自由、自由選舉一切都是理所當然，每個人都該有這些選擇，然而事實並非如此，如果沒有保護這一切，很快就會失去這些。我們天真的以為戰爭不會再次發生，然而最近一年，在離捷克不遠的烏克蘭，正有一場殘酷、公然違反國際法的戰爭行為。

艾達莫娃表示，捷克會和民主、自由、人權站在一起，捷克和台灣的故事交織在一起，發展自由與民主是我們的責任，捷克將繼續與台灣同在，在任何情況下同舟共濟。結尾，艾達莫娃再用中文表示「謝謝」，獲得全場如雷掌聲。



