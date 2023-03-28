跨區輔選遭綠營笑「要選總統了嗎？」　羅智強尬笑無言離去

▲前市議員羅智強於永春里替里民出遊送車。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

徐巧芯今（28）日上午與國民黨前台北市議員羅智強，共同跟里民見面問好，努力拜票爭取黨內初選勝利，不過拜票過程中也遇到同選區的民進黨議員洪健益。洪一見到羅時，一臉吃驚的表示「這裡是信義區吧？怎麼會看到你？難道你要選總統了嗎？」讓羅尷尬陪笑後迅速走開。

至於黨主席朱立倫昨日喊話，歡迎年輕朋友投入艱困選區，國民黨團今日更召開「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會，讓外界質疑自詡「戰將」的徐巧芯、羅智強卻不敢挑戰艱困選區？對此，羅智強受訪回應，徐巧芯是松信的議員，自己也曾是大安區得票最高的議員，因此對大安區有一份責任在。

羅智強要大家要想想，到底需要甚麼樣的立委進到國會？「我直說，接下來大法官幾乎全部都是民進黨掌握，將來立院的法案就算通過了，民進黨只要運用大法官來去否決，說這些法案不合憲，這時候就需要非常強的立委站出來捍衛立法尊嚴，所以有戰力是大家期待羅智強、徐巧芯能進到國會的一個最重要的原因」，但不管怎麼樣，羅智強說，最終還是要讓選民來決定。

▲民進黨台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）