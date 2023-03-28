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中國武器庫擴增　紐時：亞洲加速軍備競賽「自二戰以來最大規模」

▲習近平以中央軍委主席身份視察部隊。（圖／翻攝解放軍報）

▲美媒稱，中國快速擴增武器庫，亞洲各國因應緊張局勢，正在展開二戰以來最大規模的軍備競賽。圖為習近平以中央軍委主席身份視察部隊。（圖／翻攝解放軍報）

記者張寧倢／綜合報導

美媒《紐約時報》26日報導以〈國際局勢引發焦慮，亞洲各國軍備競賽加速〉為題分析，中國國家領導人習近平表明將實現「民族復興」，提高軍事支出至僅次於美國的3000億美元，中國軍艦、海警船、核彈頭數量激增。作為回應，許多鄰國和美國都轉而增強硬實力，加速了自二戰以來最大規模的「亞洲軍備競賽」。

紐時提到，亞洲與太平洋地區正步入一個劍拔弩張且焦慮不安的時刻，亞太國家的安全考量包含中國軍備、領土威脅日益升高，加上中國政治的一人專制且經濟成長放緩；俄羅斯進犯烏克蘭與北韓大膽試射；美國政治兩極化又負債累累；仍在發展中的大國印度與印尼則在尋求更大影響力。

過去幾十年來亞洲經濟崛起與歐美接軌，如今隨著中、美外交關係陷入50年來最低點，戰略競爭已然展開。紐時稱，習近平已經表明了他實現「民族復興」的意圖，這包含取代美國在亞太的主宰地位，控制南海通道，以及掌控台灣。中國軍費從西元2000年的220億美元增至如今的3000億美元，僅次於美國8000億的國防預算。不過美國軍費開支擴及全球，但中國只專注在亞洲，威嚇鄰國。

▲解放軍海軍特殊船艦「飲馬湖」號半潛船（舷號834）。（圖／翻攝央視軍事）

▲美方估計，目前中國海軍規模已經超越美國海軍。解放軍海軍特殊船艦「飲馬湖」號半潛船（舷號834）。（圖／翻攝央視軍事）

中國正快速擴增武器庫，包含被稱作「怪物」的中國海警巡邏艦，以及高超音速飛彈與核彈頭數量。據美海軍情報局數據，中國海軍規模已超越美國海軍，2020年戰艦數量達到360艘，多於美軍的297艘。解放軍核武庫規模不如美俄，但差距正在縮小，美方估計，到2030年前中國核彈頭數量將從現在的400多枚增加至1000枚，而陸基飛彈發射井數量目前已經比美國更多，讓部分人士呼籲美軍除了軍事現代化之外，也要增加核儲備。

至於如何遏制中國，許多國家得出的結論是，他們必須表明他們有能力而且會在必要時進行反擊。新加坡外交部前常務秘書比拉哈利•考斯甘表示，「澳洲、印度尼西亞、馬來西亞、越南等國家，現在還包括菲律賓，都在提供美國更多（配合）。為什麼？因為中國毫無必要地咄咄逼人。」

▲▼ 美國眾議院通過國防授權法，評估美台軍艦互停。（圖／路透社）

▲美國國會兩黨近年來多展現出支持台灣增強防衛能力的一致態度。（圖／路透）

如今，日本和印度簽署了多項協議，成為亞太地區國防聯合計畫的合作典範，今年也展開海軍聯合演訓與首次聯合戰鬥機演習。馬來西亞正在購買南韓戰機。為了降低更多風險、增強威懾，美國官員一直在尋找立足點，菲律賓、日本、澳洲、帛琉、巴布亞紐幾內亞和太平洋的美屬領土都在配合美國國防部官員提議的投資，擴大軍事准入和設施。

日本度過數十年和平主義後，憑藉美國「戰斧」飛彈獲得了自1940年代以來不曾有過的打擊能力，美國也正在試圖將台灣打造成帶刺的「豪豬」，提升武器儲備以阻止中國侵台。在更南邊，澳洲與美、英就購買核動力潛艇達成的「AUKUS」夥伴關係也惹惱了擔憂核擴散的印尼，因此加強了與中國的軍事聯繫。

▲▼澳洲與美國軍艦進入南海。（圖／路透）

▲澳洲2021年與美國、英國簽署AUKUS三邊安全協議。圖為澳洲與美國軍艦進入南海。（圖／路透）

美國官員坦承，隨著軍事預算增加，區域緊張局勢也在升級，但他們相信這種出於「對中國的共同不滿」導致的僵局將持續下去。澳洲皇家空軍上校羅伯特•格雷厄姆則表示，「如果我們不具備威懾侵擾者的可靠力量，那最終或許會落入這樣一種局面，我們將不得不再次考慮發生那種戰爭的可能，我們希望永遠都不至於走到那一步。」

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