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美軍剛擊殺11伊朗武裝分子　基地遭火箭彈狂轟

▲▼ 美軍、土耳其部隊站在庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）先前的據點。攝於2019年9月8日。（圖／路透）

▲駐敘利亞美軍剛擊殺伊朗武裝份子，基地就遭到火箭彈狂轟。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

駐敘利亞美軍在當地時間23日晚間才發動空襲，擊殺11名伊朗武裝份子，美軍基地在當地時間24日上午11時（台灣時間下午4時），就遭到火箭彈狂轟，目前尚不清楚是否造成人員傷亡。

綜合外媒《路透社》、《每日郵報》報導，遭到轟炸的美軍基地位在敘利亞東北部奧馬爾油田（Al-Omar oil field）附近，「敘利亞人權瞭望台組織」（SOHR）指出，2枚火箭彈落入油田，並未造成損壞，而第3枚落在附近的民宅上。

美國沒有立即對這起襲擊事件發表評論。

敘利亞東北部哈塞克附近一處以美國為首的聯軍基地23日當地下午1時38分遭到無人機襲擊，造成1名美國承包商死亡，另有5名美國士兵與1名美國承包商受傷，情報顯示無人機來自伊朗。

作為回應，國防部長奧斯汀23日發聲明表示，在總統拜登指示之下，授權針對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關聯組織所使用的設施進行精確空襲。

「敘利亞人權瞭望台組織」負責人拉赫曼（Rami Abdel Rahman）第一時間表示，美軍出動多架戰機發動反擊，「美軍空襲代爾祖爾市一處武器庫，在這裡殺死6名親伊朗武裝份子，並在邁亞丁沙漠與阿布卡馬附近的空襲行動中殺死另外2名武裝份子。」

隨後死亡的伊朗武裝份子人數，更新至11人。

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