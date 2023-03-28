12星座男「聚少離多就變心」！他點名5類人　女友要盯緊了

▲和另一半常常聚少離多，擔心他會因此而變心嗎？（示意圖／記者許力方攝）

文／亞提米斯

愛情有時難免會遇上聚少離多的情形，也許是為了工作、也許是為了學業，當然現在是一個有手機就能聯絡上的時代，但隔著電話總還是不同於面對面相處，十二星座男會不會容易因為聚少離多就容易變心呢？要多久見面一次的頻率才能穩住十二星座男的心呢？和亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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★牡羊男：

牡羊男如果用心在工作或學業上的時候，是可以接受和女友聚少離多的情況，因為多半當牡羊男全心全意在做這些事的時候，也不會有太多時間或心力放在愛情上頭，甚至於會讓女友覺得牡羊男對這段愛情好像失去了熱情？

但這其實只是牡羊男沒有空去管愛情，但如果這個牡羊男很閒，沒有一個生活上的重心時，那麼和這個牡羊男聚少離多就是一定要小心的事，因為這樣的牡羊男就容易和朋友一起到處玩，女友又不在身邊的話，就還蠻容易被外面的女生勾引喔！

★金牛男：

和金牛男聚少離多是還算安全的，因為金牛男對於愛情有著強烈的堅持，他們在愛情方面的認真和努力會讓他們把心思都放在自己的女友身上，加上金牛男往往都很愛賺錢，他們在和女友聚少離多時會把時間、把心思放在賺錢上。

雖然金牛男可以接受聚少離多，但金牛男是一種對於肢體接觸相當在意的星座男，一段時間的聚少離多後，女友要記得適時的給予擁抱、接吻之類比較親密的舉動，金牛男是很需要這種方式充充電，心思就更不會離開女友身上。

★雙子男：

和雙子男友聚少離多是比較危險一點的，這本身就是一個害怕無聊的星座男，雖然這不代表雙子男就一定會變心，可是雙子男會想辦法讓自己不無聊，這就很容易讓雙子男身處在容易劈腿變心的場合當中。

很多雙子男很有自信自己不會玩到沉淪下去，聚少離多的時候偶爾也會和其他的女生搞搞曖昧，只是單純覺得好玩，也不會讓女友發現，但為了要避免雙子男真的不小心被別的女生拐走，還是盡量不要和雙子男聚少離多的好。

▲巨蟹男需要妳的安全感，所以千萬別嫌他煩。（示意圖／記者黃克翔攝）

★巨蟹男：

原則上不需要太擔心巨蟹男會因為聚少離多而變心，巨蟹男本身對於愛情也有高程度的堅持，反倒是很多巨蟹男會因此擔心女友是不是會變心，進而變得經常憂鬱、亂想、小劇場很多，因為很多巨蟹男內心是極度容易不安的。

在聚少離多的狀態下，很多巨蟹男很需要天天和女友聊天，就算只是聊三餐吃什麼、晚上有沒有睡好之類的家常小事也可以，因為這是巨蟹男尋求安全感的一種方式，不要嫌妳的巨蟹男友這樣很煩人，因為他們的心很需要女友給予溫暖的安全感。

★獅子男：

如果有個獅子男友的話，最好還是不要和獅子男友聚少離多的好，坦白說獅子男本身最大的興趣就是和一堆美眉混在一起，享受後宮三千佳麗的愉悅感，而這樣的嗜好也大大提高了獅子男變心的機率，所以一定要多多小心。

不能說獅子男花心，獅子男只是很喜歡這種被女人寵愛的歡樂感、很享受被一堆女人崇拜的感覺，一個茶壺可以配很多茶杯是不少獅子男的想法，他們有時候會覺得這樣才算是一個成功的男人，所以和獅子男交往的話，盡量不要聚少離多會比較安全。

★處女男：

處女男的死心眼和完美主義是讓處女男就算面對聚少離多的情況也不容易變心的最大原因，通常處女男在非常愛女友的情況下，加上他們天生就很能忍耐很多痛苦，因此也就不怎麼容易會因為聚少離多而因為孤單而變心。

不過，處女男是非常纖細的男生，他們很在意很多小事情，而在聚少離多的期間，處女男的神經會繃得更緊、更容易受到刺激、精神壓力更大，也更容易去做出不好的聯想，像是覺得女友可能會變心劈腿，當然這也是一種很在意女友才會表現出來的狀況。

▲聚少離多的期間，處女男精神壓力變大，容易引發不好的聯想。（示意圖／免費圖庫pexels）

★天秤男：

面對聚少離多的情況，天秤男是還蠻能夠調適，因為天秤男是一個會先取得內心自我平衡的男生，他們對愛情的承諾是相當忠誠也不會輕易違背的，就算是聚少離多，在現今這個通訊非常方便的年代裡頭，天秤男還是不會覺得太寂寞。

天秤男的戀愛模式本就不是想要天天膩在一起的類型，很多天秤男喜歡的是心靈上達到一種相互給予溫暖、給予安全感和愛的狀態，有一點距離反而更美好，只不過天秤男無法接受女友的回應有一搭沒一搭或是「已讀不回」太久，這樣天秤男會很不開心。

★天蠍男：

其實天蠍男不太能接受聚少離多太久，原因並不是天蠍男是「性愛機器」，而是天蠍男本身對於愛情有強烈的佔有慾，太長時間無法相見會讓天蠍男產生許多的壓力和懷疑，導致分開不常見越久，天蠍男的耐心越不足。

坦白說天蠍男就是很需要女友陪但又礙於面子不想開口，以致於就算是聚少離多也還是態度可以很酷很冷，問題是內心那股「需要女友陪」的感覺會越來越強，天蠍男也很死心眼、非女友不可，當妳發現妳和天蠍男友聚少離多，而他在電話裡脾氣越來越差，其實就代表他很想見妳。

★射手男：

和射手男聚少離多其實是還算安全的，如果妳的男友是愛玩型的射手男，那麼就算沒有聚少離多，他們變心的機會不見得比較少。如果這個射手男很愛妳，聚少離多反而是好事，因為射手男喜歡自由，也不容易因此變心。

會讓很多射手男變心的理由其實是女友管得太緊或意見太多，讓射手男覺得自己的自由度受限，而在聚少離多的情況下，享受大量自由的射手男反而更能夠以愉快的心情處理愛情，面對女友時會更加用心，愛情中的互信與依存感反而有機會更加豐厚。

▲一旦感覺寂寞的時間太長，摩羯男很容易變心。（示意圖／記者黃克翔攝）

★摩羯男：

摩羯男對愛情的態度傳統保守，聚少離多是還能夠忍受的，不過並不能夠太久，因為很多摩羯男雖然表現很穩定，但他們的內在是非常需要有女友的溫柔和陪伴，只不過他們本身有著一種大男人主義和重視面子，不會開口向女友討溫柔。

加上摩羯男因為工作事業的需求，很容易會需要出入一些聲色場所應酬，短期的聚少離多摩羯男還能夠忍受寂寞不會因此翻船沉淪，可是如果是長期的話，摩羯男是很容易在這些聲色場所越玩越大膽，這時就容易造成感情上的不良變化囉！

★水瓶男：

水瓶男如果進入交往狀態，通常是不會容易變心的，因為要讓一個水瓶男願意好好交往，通常都需要花上不少時間去醞釀，當然很多女生會發現，水瓶男友對於聚少離多這件事不怎麼在意，而且經常會鬧失蹤，讓很多女生覺得很頭痛。

不少水瓶男平常就很會上演失蹤記，不是因為他們真的愛上了外面的女生，只是因為他們常會「突然」想要做些什麼事就「瞬間」跑去做，忘了告訴女友是還蠻正常的事情，聚少離多時這樣的情況也會變多，自然也會讓女友覺得更不安心，但大部份狀況下並不是水瓶男變心了。

★雙魚男：

聚少離多對於雙魚男來說是一件很痛苦的事，雙魚男是很需要被愛所擁抱的星座男，他們很需要女友的愛不間斷的提供，因此如果聚少離多又和女友之間的通訊不夠頻繁，其實雙魚男很容易因此就去尋找別的慰藉。

和雙魚男交往的話，要記得盡量不要有聚少離多的狀態，就算真的聚少離多也要記得經常熱線聯絡，雙魚男的心才不會常常覺得很寂寞或覺得缺了些什麼，女生在聚少離多的時候要記得常常告訴妳的雙魚男友妳的愛和妳的思念，太冷落雙魚男友的話，愛情變質的機會是挺高的。

本文經授權轉自：亞提米斯