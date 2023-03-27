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未來23天「4生肖衰爆」大破財！屬兔花錢治病、屬雞小心車禍

月光族,沒錢,吃土,小資女,窮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲閏二月有4生肖恐破財，未來23天請留意花費。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今年國曆3／22～4／19適逢農曆閏二月，塔羅牌老師艾菲爾點名，未來23天「4生肖衰爆」會破財，務必留意自身及身邊友人的金錢問題，千萬不要好心借錢給別人，很可能有去無回、欲哭無淚。依序上榜的有生肖狗、生肖雞、生肖牛及生肖兔，他也大方傳授2招「招財秘法」，讓財運不佳的你也可藉此補補財運。

艾菲爾點名財不露白，破財生肖Top4：

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第4名：生肖兔

閏二月務必留意身體健康、小病小痛別忽視！看病治病除了多花錢，也請慎選醫院與醫師，別為了降低花費而延誤病情。同時，多出的花費，就從生活中其他地方填補，只要有所節制、不過於奢侈，這個月的收支依然可避開過度花費而破財的窘境。

第3名：生肖牛

這個月可能會白忙一場，收益不如預期，但花費卻比想像中多，讓你有點無奈，尤其對於有副業者而言更是如此。目前放眼世界的錢潮洶湧，很多投資消息讓人霧裡看花，建議本月理財以保守為主、勿過於冒險。

▲▼示意圖,社會,車禍,現場,危險,汽車,事故,外傷,道路,死,撞（圖／123RF）

▲屬雞者出門在外請小心，車禍不只維修車輛的費用，醫藥費也是一筆開銷。（圖／123RF）

第2名：生肖雞

這個月特別注意「意外破財」，例如出門在外小心騎車，多一分留意、少一分損失，交通事故不只徒增車輛維修費用，肉體傷勢的醫療費用也是筆開銷。此外，也要避免在不必要場合的花費過多，切記保持理性消費，別為了面子失了裡子。

第1名：生肖狗

未來的23天要注意異性和戀情帶來的開銷，雖說愛情無價，但維護甜美愛情的龐大開銷，卻也是真實存在的。別為了談戀愛而花費過多，尤其是不要因過度的禮物和請客而破財，必須節制、控制好自己的消費。

艾菲爾也分享2招「招財秘法」，能為自己的財運加分：

－魚缸招財法：2023年財位為「正南方」，可在家裡客廳的東方擺設魚缸，因水代表「財」，而水又以流動的水較好，代表錢財滾滾來。

－喝銀行發財水：若有空去趟銀行，可在那邊的飲水機倒杯水喝掉，或拿瓶子裝起來帶回家，因銀行屬錢最多之地，建議到自己有開戶的銀行領取，且規模越大、財氣也越多，若非開戶銀行也沒關係，盡量挑大間、人氣旺的銀行。

民俗說法僅供參考，切勿過度迷信

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