4月桃花運4星座超旺　前任跪求復合新追求者多到排隊

▲進入4月份有4星座桃花運超旺。（示意圖／記者黃可昀攝）



記者隋昊志／綜合報導

3月進入尾聲，舒適溫暖的春天也讓人期待桃花朵朵開，《搜狐網》運勢專欄點名雙魚座、水瓶座、摩羯座、金牛座等4個星座的人，進入4月份後桃花運最旺，不但前任會回頭希望復合，就連身邊都可能出現許多新的追求者。

第一名：雙魚座

雙魚座對於自己感情有最美好的期待，對於自己的生活也很認真負責，是這世界上最值得溫柔對待的人。進入4月份，雙魚座的愛情持續走好運，會一直延續年初就很旺盛的桃花運，不但前任會回頭求復合，身邊也會出現許多新的追求者。

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第二名：水瓶座

水瓶座的人個性高冷，面對問題時總是非常冷靜，對於感情方面也都相對平靜，因此一直保持著單身的狀態。到了4月份，水瓶座的桃花運有回溫的現象，之前的舊愛想要回頭，新的追求者也會各種百依百順。

第三名：摩羯座

摩羯座之前在感情方面一直都沒有傳出什麼好消息，就算是順利脫單跟另一半的相處也不是太順利。不過到了4月份，摩羯座的人宛如鐵樹開花一般，會冒出滿滿桃花，前任會突然之間想求復合，同時間也會出現許多追求者湧現，可以挑選最適合自己的完美愛情。

第四名：金牛座

金牛座的個性一直以來都相當保守，對於舊情始終放不下，也無法打開自己的內心接受新戀情。進入4月份，金牛座的人桃花運只會更好，建議與其活在過去舊情的迷局之中，不如打開自己的心門，重新開啟一段新的美好生活。