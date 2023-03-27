12星座本周運勢！這6類人整體運勢佳　金牛魅力增「有機會脫單」

▲12星座本周（3月27日至4月2日）運勢曝光。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到3月的第5周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了3月27日至4月2日的12星座的運勢，其中牡羊、金牛、天秤、巨蟹、天蠍與雙魚的整體運勢都十分不錯，而金牛座雖然在承襲了上周的好運，本周整體運勢旺盛，但金錢運方面則有嚴重問題，須慎防財物損失。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升／太陽星座：白羊座

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心情天氣：晴時有雲

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你無意之間對於心靈的追求，讓你品味著春天的氣息，你感覺全身充满了活力。賺銭的點子爆棚，你的工作也非常順心，許多計畫都會得到不錯的成果。透過短途旅行，雖然心靈提升很開心，但也要預防自己發胖。和家人的互動會比較頻繁，要注意情绪的管控。

上升／太陽星座：獅子座

心情天氣：午後雷陣雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你將會有事業的新方向，也會受到主管的賞識，你的付出都會看到不錯的成果。在感情上則會與情人之間的關係摩擦較多，你的內在小孩需要被安撫。會建議你增加運動的時間，像是瑜珈之類的都能幫你放鬆身心，調整心情。

上升／太陽星座：射手座

心情天氣：陰時多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你將有機會得到閃瞎旁人的戀愛機會，浪漫的氛圍無法掩飾！然而，出外約會或旅行時要多注意自身安全，避免血光之災。此外，你對於家人或家裡面的事情將會承擔更多的責任。工作上會有不如意的狀況，建議你理性一點看待目前的困難，可以減少自己的煩惱。

上升／太陽星座：金牛座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你近期的魅力倍增，會認識不少新的朋友或不同類型的朋友，單身的你有機會可以脫單。你在工作上將憑藉著自身的經驗與創意提出很棒的方案，你將成就你的事業。不過，與他人合作時，需要多注意表達方式，避免言語上的摩擦。

上升／太陽星座：處女座

心情天氣：多雲轉晴

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你在最近要特別注意自己的健康，需要敏銳的感受身體給你的訊號，這樣才能把風險降到最低。在感情方面，有時需要當機立斷，不適合的關係就要做好停損點，適合的關係就會進入越加穩定的狀態。工作上可以多參加相關的課程與研討會，將會帶來不錯的優勢。

上升／太陽星座：摩羯座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你在工作上會強勢的表現自己的意見，如果可以注意自己講話的藝術，將可以激勵你的夥伴在工作上一起努力，做出完美的成果。工作繁忙之餘，也要注意自身健康。財運方面，會發生一些意外的狀況，打亂了你原本的計畫。

上升／太陽星座：雙子座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你將走出之前的陰霾，因為你的內在開始蠢蠢欲動的要探索新世界，規劃著不少有趣的計畫。事業上將會有所突破，但也因為越來越忙，你必須減少不必要的社交活動。財運的部份，會有一種賺多花多的狀況，可能因為壓力大的關係，不想省錢憋屈自己。

上升／太陽星座：天枰座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你在近期有不錯的偏財運，可能兌獎得獎或是考慮購買彩票之類的。與情人相處上沒有太大的摩擦，享受著淡淡的幸福，建議你多加讚美他，將可以讓戀愛的幸福感升級。工作上會有不錯的表現，在業務拓展上會比預期的順利，而工作上累積的壓力，可透過運動紓解。

上升／太陽星座：水瓶座

心情天氣：雨後天晴

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你之前對自己的懷疑與不確定的感覺將會煙消雲散，你一旦決定好了方向，你眼神中散發出來的自信都會讓人著迷。工作上將會變的很有活力，畢竟對你來說：有壓力才會有動力。與家人的關係要避免意氣用事，只要你理性的處裡問題，與家人互動，將會有意外收穫。

上升／太陽星座：巨蟹座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你在本周將會渾身充滿活力，散發出引人的魅力，讓人更想與你親近，在這段時間將會認識不少不同領域的朋友。單身的你將會遇到不錯的邂逅；戀愛中的你則需要在這段關係中找到兩人共同的信念，減少抱怨，這樣將能讓兩人的關係更穩定。

上升／太陽星座：天蠍座

心情天氣：雨後天晴

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你最近的功課在於『家』的主題上，像是與家人的相處或是居家布置、修繕之類的，甚至會有買房的想法。工作上的你工作量暴增不少，但你的能力是受到大家的肯定與信賴的喔！與情人相處上會有缺乏溝通的狀況，有時放下自己的成見，換位思考一下吧！

上升／太陽星座：雙魚座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你最近的靈感力超強，想像力也很旺盛，但要仔細的分辨是真的有問題還是自己胡思亂想喔！對於自己設定的目標，你需要堅持下去，不要因為氣餒而打亂了原本的方向。單身的你會遇到志同道合的小夥伴，增加許多生活的樂趣。偏財的機會不少，要多與人聊天找到賺錢的靈感。

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