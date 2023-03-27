「3生肖」4月一到好運降臨！升官+加薪...有機會發橫財

▲「3生肖」財運到，4月超級旺。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨清明連假即將到來，3月也步入尾聲，不少人感嘆這個月運勢平平，期待4月運勢能有所翻轉。生肖運勢專欄搜狐號《卡哇伊》即分析點名，有「3生肖」4月一到好運即降臨，不但被財神眷顧，加薪升職指日可待，還能發橫財，快來看看自己上榜沒。

生肖羊

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屬羊者性格和藹開朗，且心腸仁慈並喜愛與人接觸。在4月運勢將旺到一發不可收拾，可謂「紅紅火火、正財不斷，加薪不止、事事滿意」，先前在職場上的阻礙也有望在此期間化解。單身者更有機會覓的良伴，成家順心。

生肖兔

屬兔者性格豪邁、做事果斷，工作上是個非常高效率的人。在前段日子犯了小人，時常遭背後捅刀，凡事不順。但你們放心，4月時屬兔的朋友將會一掃陰霾、小人消失，做任何事都將順順利利，且財源滾滾。

生肖猴

屬猴者非常有想法，做事穩重且圓滑，有著遠大的目標。而4月時屬猴者的運勢將直線上升，貴人運、財運都會變得非常旺，賺錢機會將大幅提升，做什麼都非常順利，且有機會發橫財，意外之財收穫頗多。

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