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LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「全台大撞名」　過來人+1：我媽取的

▲▼滑手機,安卓,貼圖,傳訊息,LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲LINE的家庭群組名叫什麼？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都相當依賴通訊軟體，更有不少家庭會建立群組來聯絡事情，而近日就有網友好奇拋問，大家的家庭群組都取什麼名稱？話題引發討論，其中就有不少人都說，家中群組就叫「我們這一家」。

女網友在Dcard上，以「LINE的家庭群組名」為題發文，提到她日前聽說，多數人都把家庭群組名取為「我們這一家」，這是真的嗎？大家的家庭群組叫什麼呢？她也透露，他們家是打英文，應該不太會「撞名」。

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而在PTT的WomenTalk板上，也正巧有網友以「家裡群組的名字是什麼」為題好奇拋問，大家家裡的群組名是什麼？之前聽說「我們這一家」最常見，而他們家還真的「中獎」，就叫這個名字。

▲▼LINE。（圖／記者曾筠淇攝）

▲不少網友的家庭群組都叫「我們這一家」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

話題引發討論，一票網友+1表示，「我也叫我們這一家」、「就我們這一家」、「我家的就是我們這一家，我媽取完還沾沾自喜」、「我家也是...也是媽媽取的」、「好巧！我們也是」、「我家也是，原來我們這一家有這麼多人取」、「+1我自己取的，簡單明瞭不用動大腦」、「我家也是，但是是我姊取的」、「沒可能大家的群組都取一樣的吧」。

還有些網友分享，「我們家姓蔡，叫菜園」、「我姓陳，取名叫陳家立業」、「姓溫，叫溫氏效應」、「姓吳，群組名：無聊」、「我媽當初要打『我們都是一家人』，結果打成『我們一家都是人』，沿用至今」、「我家要變有錢人」、「我家叫超速一家，因為常常收到國家級追焦照」、「女子宿舍+一位宿管」、「寄生上流」、「今天要喝一下嗎」、「有媽媽的」。另也有網友則表示，「沒有家庭群組的路過」、「沒有家群」、「我家沒有群組，很訝異原來那麼多人都有開家庭群組」。

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