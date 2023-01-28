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IG「1設定」讓廣告全沒了！5大超狂功能曝光：無聲傳訊息、補標記

▲▼滑手機,滑IG,IG,instagram,限時動態。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲IG實用功能一次看！（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過IG來關心好友的生活，不過除了限時動態、貼文，其實還有一些「隱藏功能」很實用。《ETtoday新聞雲》也整理了5個小技巧，趕快筆記起來吧！

一、限時動態補標記

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很多人在發完限時動態以後，才發現自己忘記標記好友的帳號了。比起以往必須刪除再重新發布，現在可以依照以下步驟補標記。

►點開自己的限時動態
►按右下角的「更多」（3個點點）
►點按「新增提及」
►選擇要標記的好友
►點按「新增」即可

▲▼IG隱藏功能。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲限時動態可以補標記。（圖／記者曾筠淇翻攝）

二、讓貼文有聲音

比起以往貼文只有文字和圖片，現在也可以新增音樂了，只要根據以下步驟，即可讓貼文有聲音！

►發布新貼文
（發布貼文步驟略）
►往下看到「加上音樂」並點選
►搜尋喜歡的音樂並點選
►選取想要的片段（至多90秒）
►打勾以後再發布即可

▲▼IG隱藏功能。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲貼文可以加上音樂。（圖／記者曾筠淇翻攝）

三、無聲訊息

如果深夜想回訊息，卻擔心傳訊息會吵到好友，可以多按1符號，傳送無聲訊息。

►傳訊息前多打半形的「/」
►IG會跳出「/silent發送訊息但不傳送通知」的通知
►點按該通知並繼續輸入訊息
►點按傳送

記者實測該功能，不論是安卓或iOS系統，只要打出半形的「/」就可以點選「/silent」的通知。雖然將訊息傳出後，確實不會跳出通知，但點進小盒子後，雙方訊息都會看到「/silent」的字樣。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲IG也可以無聲傳訊息。（圖／記者曾筠淇翻攝）

四、建立社團檔案

不只FB可以建立社團，IG也可以。成立IG社團後，管理員可以審核成員、決定社團是公開或隱私、批准貼文等；社團成員可發文、按讚、邀請成員。另外，社團的貼文會在左上角顯示社團帳號名以及貼文來自哪個帳號。

►點進IG個人主頁找到「+」符號
►點選「群組檔案」
►設定社群用戶名稱、更換大頭貼照等
►按「建立」即可使用

▲▼IG隱藏功能。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲IG也可以建立社團（群組）。（圖／記者曾筠淇翻攝）

五、最愛

IG除了「摯友」功能，其實還可以設定「最愛」，讓用戶能夠更快速查看好友的動態。更重要的是，很多人覺得IG廣告太多，但只要設定最愛，就不用怕被廣告打擾了。

►點按IG個人主頁右上角
►點進星號的「最愛」
►可依建議或搜尋方式新增最愛的帳號

最愛對象發布的貼文會顯示在動態消息較上方的位置，此外，點進首頁後，只要點按「Instagram」的Logo，即可選擇要顯示「追蹤中」還是「最愛」的貼文。IG平常顯示的動態都是「追蹤中」，但設定成「最愛」以後，便只會顯示「最愛對象」的貼文，且不會有限時動態、不會有任何擾人的廣告。

▼首頁選擇「最愛」可免去廣告打擾。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼IG隱藏功能。（圖／記者曾筠淇翻攝）

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