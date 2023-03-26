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嗑6個布丁後昏睡　女友開門「見6巧合暴怒」懷疑劈腿！真相笑翻

▲▼ 布丁,統一布丁 。（圖／資料照）

▲原PO一人掉6個布丁。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，到超市買了6個布丁，回家後先嗑掉3個布丁，洗完澡後又把剩下的3個布丁吃掉，突然感到頭昏昏，拆開新買的牙刷刷牙，晚上8時30分不到就睡了，再醒來時已經是隔天早上，一開手機全是女友的訊息及電話，女友到他家後，看到新牙刷以及2支布丁湯匙，堅信原PO劈腿，讓他超冤枉。

男網友在Dcard上發文，到超市添購日常用品，買了6個布丁，「回家後不曉得發什麼神經，沒吃晚餐直接嗑掉了3個布丁」，洗完澡後有點餓，又嗑掉了3個，結果馬上頭暈，「我猜是血糖升太高的關係，才八點半不到，我已經昏昏欲睡了」，接著他拆開新買的牙刷刷牙，忘了丟掉舊牙刷。

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本來想瞇一下就起床，豈料睜開眼睛已經是隔天早上了，而且他的手機放在椅子上，離床有段距離，一打開手機，全是女友的訊息及未接來電，他趕緊打過去跟對方道歉，「我跟她說太累了，洗完澡就忍不住睡著了，好說歹說只差沒有在電話另一端下跪，終於哄好她了」。

牙刷,刷牙。（圖／Pixabay）

▲拆開新的牙刷，卻忘了把舊牙刷丟掉。（示意圖／Pixabay）

怎料女友到他家，先是看到架上擺著2支牙刷，接著又看到垃圾桶有6個布丁，以及2支湯匙，認為原PO劈腿，「我當然先說這全部都是我吃的，她說什麼都不信，她說怎麼可能有人能一次吃6個布丁」。後來女友要求看手機，但原PO認為自己是清白的，不願交出手機。

兩人大吵一架，女友轉身就走，電話不接訊息也不回，「她不相信我真的可以一個人吃掉6顆布丁…覺得我就是找了一個很爛的藉口在強詞奪理，請問各位這應該是正常的吧？很爽很罪惡，但合情合理吧？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女友認為原PO在說謊。（圖／翻攝自Dcard）

網友看完後全笑翻，「6個布丁、2支湯匙、2隻牙刷一新一舊、沒接聽的電話」、「你再買6個布丁吃給她看」、「因為吃了6個布丁被迫分手的男人」、「男友突然消失一整晚+突然多一支牙刷+兩支湯匙，不管你布丁吃幾個，其實都會讓人起疑」、「剛好買了6個布丁，剛好買了新的牙刷，剛好拿了2支湯匙，剛好吃完就開始睡，剛好手機不在身邊，剛好又沒接到電話，眾多巧合一次滿足」。

留言區有3名女網友挺原PO，實測布丁吃到飽會不會想睡覺，最後3名實驗者一起血糖升高，甜到昏睡。實驗者A吃完3個大布丁後超級飽，21分鐘後有點暈，想睡了；實驗者B吃3個小布丁，症狀微暈；實驗者C吃了2.5個大布丁，「不行，我要睡覺了，我好飽，整個食道都是甜的」。

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