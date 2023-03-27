和2姊姊長相超不像　女測DNA意外揭發「3姊妹全不同爸」媽崩潰

▲女測DN發現身世真相。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者李振慧／綜合報導

國外一名27歲女子因為覺得自己長得和2名姊姊完全不像，一直懷疑自己的身世，好奇做了DNA檢測發現自己真的不是爸爸親生，原來媽媽多年來不斷外遇，導致她和2名姊姊全是和不同男子所生。

這名27歲女子在國外論壇Reddit上發文，因為爸爸提議所以全家做了DNA檢測，結果媽媽突然哭著打電話告訴她，檢測結果發現她和爸爸沒有血緣關係，哀求她幫忙一起保密，絕對不可以把真相告訴爸爸。

女子表示，得知這個結果其實她沒有很意外，因為從小她就覺得自己長得與2名姊姊和爸爸都不像，雖然覺得父親有權知道真相，但又擔心70歲高齡的對方有可能承受不住打擊，讓她非常苦惱。

▲女子意外發現媽多年來外遇不斷。（圖／示意圖／取自免費圖庫negativespace）

貼文發表後許多網友留言，「說不定爸爸早就心裡有數，才會提議全家一起測DNA」、「不管結果如何，他都是你父親」。女網友後來回文感謝所有網友們的關心，再自爆她發現媽媽其實多年來不只外遇一次，3名姊妹全是由不同的爸所生。

女子表示，「我查了以後發現，除了大姊是爸爸所生，我和二姊是同母異父的姊妹，而我小時候其實見過我的親生父親，但我以為他只是一個熟識的叔叔」，多年來媽媽其實也沒有很確定3姊妹的生父是誰，沒想到檢測發現真的是和不同人所生，媽媽也很崩潰，拼命哀求她不能說出真相，讓她現在非常厭惡媽媽，完全不想再和對方講話。