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社會 社會焦點 保障人權

警察夫包養報案女「1月只給6千還賴帳」　妻看爆料社團崩潰怒吉

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台中一名員警偷吃來報案的女子，因生活費談不攏，挨告性侵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名已婚警察謊稱單身，偷吃來派出所報案的女子，而後女子發現自己竟是小三，加上員警包養她但一個月只給6千，而且還賴帳，於是怒告對方性侵，還到臉書爆料員警惡行。員警老婆看到文章後，憤而和員警離婚，並提告小三求償150萬元。法官認為，小三在得知員警有家庭後，還和他裸躺床上拍親密照，已侵害配偶權，判她要賠5萬元

正宮主張，丈夫擔任警察，2021年開始常說要值夜班徹夜不歸，她都沒有起疑，直到去年2月28日和女兒瀏覽臉書「爆料公社」，竟發現有網友公布丈夫警編、個資，說他因涉嫌性侵及不正常男女關係，被記大過調職。

正宮質問丈夫後，丈夫才坦承因小三來派出所報案，兩人相識進而交往，他常睡在小三家，一起洗澡、上床。但交往後小三想跟他討8000元零用錢，他只給6000元，後來甚至不給，所以兩人發生爭執，他被小三提告性侵。正宮認為，小三明知丈夫已婚，卻破壞她家庭導致離婚，讓她深覺痛苦難堪，要向小三求償150萬元。

全案審理時，小三辯稱，是對方利用職權，拿到她報案時留下的手機號碼，開始大獻殷勤追求，還自稱單身，而後她發現人夫已婚，就與他切斷關係，並向警局舉發，對方也遭記過處分。

法官發現，小三於2021年12月和人夫發生關係後提告性侵，隔年2月又在臉書發文爆料，指控人夫明明已婚並育有女兒，竟還外遇偷吃，而且2、3月時，小三還向人夫表示「7、8萬的月收入，1個月給我8000，你會死？」，還要人夫離婚，表示「我希望你先把婚姻結束掉…我希望你是乾乾淨淨的沒有包袱在身，這樣人生才有辦法重新開始」，並傳送和人夫半裸躺床的照片給他。

法官認為，小三就算一開始不知道人夫已婚而發生關係，而後明知人夫有家庭，也不再查證人夫是否離婚，還於3月與他半裸躺床拍照，已侵害配偶權，判她要賠正宮5萬元，全案還可上訴。

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