人夫外遇女屋主「愛買飲料」被抓包　正宮靠13秒牽手片逆襲

記者黃翊婷／綜合報導

朱姓工人2020年間接受胡姓女子委託幫忙修繕房屋，卻被妻子抓包騎車雙載胡女去買飲料，兩人甚至一起吃飯、牽手逛大賣場，他還讓胡女在搭乘機車時從後方環抱，讓妻子大受打擊，因而挨告。雖然朱男、胡女皆否認外遇，但朱妻提出3段關鍵影片為證，最終法官不採信他們的說詞，裁定應連帶賠償20萬元較為適當。

▲朱妻因為胡女傳送「幫買飲料」的訊息，才開始留意丈夫是否外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

朱妻在判決書中主張，和丈夫婚後育有兩名子女，原本婚姻關係美滿，但2020年9月間她意外看到胡女傳LINE要求丈夫幫忙買飲料，因此開始留心注意，沒想到同年同月底就在住處附近的飲料店發現兩人雙載去買飲料，表現得十分親暱，她上前詢問，竟遭丈夫騎車衝撞，胡女則自行搭乘計程車離開。

朱妻表示，同年10月初她又在返家途中撞見丈夫與胡女雙載去買飲料，和弟弟上前詢問，丈夫只說要去工作，便載著人離開；同年11月她第三次在飲料店發現「異狀」，這次是胡女獨自一人去購買，丈夫則在對街等候，一看她竟馬上繞路躲進菜市場的防火巷。

朱妻指控，丈夫不僅多次載胡女去買飲料，還相約一起吃飯、牽手逛大賣場，甚至讓坐在機車後座的胡女伸手環抱腰部，最終在2020年11月24日離家出走，至今未歸，讓她大受打擊，因而決定對兩人提告求償50萬元。

對於上述指控，朱男辯稱，他接受委託幫忙胡女修繕房屋，2020年9月30日妻子要求幫忙送飯，於是暫時停工，並揹著裝有施工工具的藍色大袋子回家，卻被妻子質疑「那是女人的袋子」，因此遭一路尾隨至巷口，恰好遇見胡女，雙方爭執間機車失控碰觸，並非故意衝撞；後來買飲料、約吃飯、逛賣場也是為了討論工作內容或購買材料；至於機車環抱一事，當時他有些著急，心情不好，天氣又冷，所以騎車時有點在發洩，坐墊有向前傾的現象，「她有發現，抱一下就鬆開」，兩人並沒有做出什麼親密互動。

胡女也辯稱，大多數屋主在施工期間都會幫師傅買餐點、飲料，加上朱男曾借電鑽給她，這才特地買了飲料答謝，相約吃飯、逛賣場也是為了解決壁癌問題，需要碰面討論所需材料並前往賣場購買，這些都是正常的互動，兩人並無踰矩。

但高雄地院法官檢視朱妻提供的3段影片證據，發現朱男與胡女全程牽手逛大賣場（影片約13秒），女方還曾幫男方戴安全帽，並從後座以雙手環抱男方的腰部；法官認為，牽手逛街、搭車環抱等行為都是十分親暱的互動，已經超過一般男女的合理互動範疇，因此認定兩人確實有不正常交往關係。

法官接著指出，雖然朱男和胡女強調所有行為都是與討論房屋修繕工作有關，但如果是單純的承攬關係，應當不會屢屢做出上述行為，況且當時賣場空間空曠，胡女不可能碰撞到任何貨架，朱男卻自然地將手牽起，顯然不是為了引導她避免撞到貨架或跌倒攙扶。

至於機車環抱，法官認為，經錄影證據證實，朱男騎車途中並無驟停或減速停車，無任何外力作用會使胡女因為慣性前傾，就算座椅真的是前傾的，那胡女在短暫身體接觸後就可以保持適當的乘車距離，根本不用做出環抱腰部這樣親密的舉動，最終不採信兩人的說詞，判他們應連帶賠償20萬元給朱妻，全案仍可上訴。