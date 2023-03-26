人夫不願離小三出招了！　自爆姦情嗆正宮「帶他去結紮」

▲小三網戀偷吃人夫，還傳訊質問正宮會不會離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

一名小三透過網路迷戀上人夫，不僅與他傳私密照、視訊通話3小時，還專程北上和人夫在旅館共度3天2夜。後來小三懷疑人夫沒有要離婚，傳訊給正宮自爆姦情，還要正宮要帶人夫去結紮，因為他「不戴套又愛內射」，讓得知丈夫出軌的正宮崩潰，怒告兩人求償20萬元。台北地院審結，判兩人侵害配偶權，應連帶賠償12萬元，全案還可上訴。

判決指出，正宮結婚7年多，2021年9月下旬她突然接到臉書名稱為「Kiki」的訊息，Kiki說她和人夫阿雄(化名)5月認識，期間兩人曾同住，還傳一張阿雄的背影和藥單照片做為佐證，質問正宮會不會和阿雄離婚。正宮也發現，阿雄傳LINE給這位小三每日問候，視訊通話數小時，還在同年9月25日至27日時，到旅館發生性行為。正宮得知阿雄偷吃後大受打擊，提告向兩人連帶求償20萬元。

全案審理時，小三表示她2021年5月在臉書「廢板南韓公社」發網路交友勸世文，因阿雄主動私訊搭訕，兩人才互加LINE，阿雄一直喊他老婆「前室友」，所以她誤以為阿雄單身，但兩人未有性關係。阿雄則辯稱小三「不是我喜歡的類型」，因在網路認識，得知她一個人從台南上來台北會害怕，才到旅館陪她住2晚，兩人從未逾矩。

法官查看小三傳給正宮的訊息，小三雖說「如果不小心有了，我會處理掉」、「最後發自內心的溫馨提醒，如果你們不打算再生小孩，就帶阿雄去結紮吧，他不戴套又愛內射，不是每個女生都像我那麼好哄騙」，但不排除為小三誇示言詞，因無進一步事證，無法判定兩人在旅館3天2夜曾發生性行為。

不過人夫傳給小三「我喜歡腿」、「先撲倒再說」，小三也回說「抱一個」、「除了想你＿一切安好」等語，另有傳送下半身穿著內褲的照片，兩人視訊通話也長達1到3小時，阿雄更以和正宮離婚安撫小三等等，判兩人已超過普通朋友關係，侵害正宮配偶權，應連帶賠償12萬元，全案還可上訴。