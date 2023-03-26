　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫不願離小三出招了！　自爆姦情嗆正宮「帶他去結紮」

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小三網戀偷吃人夫，還傳訊質問正宮會不會離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

一名小三透過網路迷戀上人夫，不僅與他傳私密照、視訊通話3小時，還專程北上和人夫在旅館共度3天2夜。後來小三懷疑人夫沒有要離婚，傳訊給正宮自爆姦情，還要正宮要帶人夫去結紮，因為他「不戴套又愛內射」，讓得知丈夫出軌的正宮崩潰，怒告兩人求償20萬元。台北地院審結，判兩人侵害配偶權，應連帶賠償12萬元，全案還可上訴。

判決指出，正宮結婚7年多，2021年9月下旬她突然接到臉書名稱為「Kiki」的訊息，Kiki說她和人夫阿雄(化名)5月認識，期間兩人曾同住，還傳一張阿雄的背影和藥單照片做為佐證，質問正宮會不會和阿雄離婚。正宮也發現，阿雄傳LINE給這位小三每日問候，視訊通話數小時，還在同年9月25日至27日時，到旅館發生性行為。正宮得知阿雄偷吃後大受打擊，提告向兩人連帶求償20萬元。

全案審理時，小三表示她2021年5月在臉書「廢板南韓公社」發網路交友勸世文，因阿雄主動私訊搭訕，兩人才互加LINE，阿雄一直喊他老婆「前室友」，所以她誤以為阿雄單身，但兩人未有性關係。阿雄則辯稱小三「不是我喜歡的類型」，因在網路認識，得知她一個人從台南上來台北會害怕，才到旅館陪她住2晚，兩人從未逾矩。

法官查看小三傳給正宮的訊息，小三雖說「如果不小心有了，我會處理掉」、「最後發自內心的溫馨提醒，如果你們不打算再生小孩，就帶阿雄去結紮吧，他不戴套又愛內射，不是每個女生都像我那麼好哄騙」，但不排除為小三誇示言詞，因無進一步事證，無法判定兩人在旅館3天2夜曾發生性行為。

不過人夫傳給小三「我喜歡腿」、「先撲倒再說」，小三也回說「抱一個」、「除了想你＿一切安好」等語，另有傳送下半身穿著內褲的照片，兩人視訊通話也長達1到3小時，阿雄更以和正宮離婚安撫小三等等，判兩人已超過普通朋友關係，侵害正宮配偶權，應連帶賠償12萬元，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
斷交台灣！「洪都拉斯慘被洗版」急發聲　尬吐取名原因
快訊／加油再等等！　汽柴油雙雙調降0.5元
中國「高度讚賞」宏都拉斯：順應大勢、合乎民心的正確抉擇！
快訊／宏都拉斯斷交台灣　AIT說話了
中國火速建交！宏都拉斯簽署聯合公報　承諾不和台灣往來
快訊／宏都拉斯39在台軍校生、眷屬全數遣回！　派駐武官召回
快訊／宏都拉斯與台灣斷交　白宮回應了
蕭敬騰1500萬手搖飲「2年倒7間」！　全台剩2分店
快訊／中國宣布！　建交宏都拉斯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大善人王文宗是學甲槍擊案藏鏡人？他力挺：若是願賠500份雞排

Toyz「帶雙親移民台灣」求返港！法官拒絕：禁令再延8個月

軍人拉15歲女公廁野戰！家屬怒告　他「手抄佛經悔過」獲緩刑

人夫不願離小三出招了！　自爆姦情嗆正宮「帶他去結紮」

「老闆娘要我領700萬」車手臨櫃提款露餡　多名被害人狀況外

台客遊金門騎車撞路邊車！擋風玻璃碎成大洞　他頭破血流急送醫

嘉市警廟宇宣導防詐騙 　拆解「普發6000現金」詐騙手法

警車右轉撞重機！女騎士噴飛「直體旋轉360度墜地」痛到哀嚎

感動！阿兵哥買重機「41萬現金掉台1線」　好心護理師撿起送警所

緊身短褲男「雙蛋」掉出來　被控妨害風化下場出爐

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

大善人王文宗是學甲槍擊案藏鏡人？他力挺：若是願賠500份雞排

Toyz「帶雙親移民台灣」求返港！法官拒絕：禁令再延8個月

軍人拉15歲女公廁野戰！家屬怒告　他「手抄佛經悔過」獲緩刑

人夫不願離小三出招了！　自爆姦情嗆正宮「帶他去結紮」

「老闆娘要我領700萬」車手臨櫃提款露餡　多名被害人狀況外

台客遊金門騎車撞路邊車！擋風玻璃碎成大洞　他頭破血流急送醫

嘉市警廟宇宣導防詐騙 　拆解「普發6000現金」詐騙手法

警車右轉撞重機！女騎士噴飛「直體旋轉360度墜地」痛到哀嚎

感動！阿兵哥買重機「41萬現金掉台1線」　好心護理師撿起送警所

緊身短褲男「雙蛋」掉出來　被控妨害風化下場出爐

N.Flying去年剛來寵爆台粉　4／15再登寶島「統一站票4200」

費鴻泰嗆送考紀會　徐巧芯再解釋：沒有要惡意中傷任何人

拖鞋多了好幾個洞　歐告秒開飛機耳「裝傻求饒」：它先動手的...

台版《黑暗榮耀》李蓑羅！　台8女神激似金赫拉網驚：迷濛眼神完全一樣

宏國斷交台灣！「男星洪都拉斯慘被洗版」急發聲　尬吐取名原因：真紅了

又有飯店買1送1！住台南捷絲旅送台南晶英一晚　每晚3500還附早餐

路樹倒塌！台鐵集集線一度中斷　「列車被迫退行回車站」

雙胞胎汪心電感應「同步翻肚討摸」　媽曝分辨法：連動作都像

李四川貼「26條道路更新照」喊繼續努力　網讚：台北人真幸福

2024徵召郭台銘？　連勝文：他是藍營資產、也是國家重要資產

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

廖老大D2火燒車第一視角影片曝　廖洋和女友驚險脫困

啦啦隊正妹淫片外流網上！　她怒告前男友結果傻眼

雲林貨櫃臨時屋凌晨大火　女子躺門旁死亡

台南88槍擊案藏鏡人現形！地方聞人王文宗遭羈押禁見

獨／廖老大D2車隊火燒車　廖洋和女友驚險逃命

即／屏東富統食品大火　縣議員：停電注意安全

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

警車右轉撞重機！女騎士噴飛重摔影片曝

工程車漁港「離奇落海」警消找嘸司機

仁義潭水庫驚見女浮屍！居民嚇壞報案

輕生高中生兒時燦笑練琴模樣曝

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

更多熱門

相關新聞

測男友忠誠度！她曝暗黑1招「有99%精準度」　全場吵翻

測男友忠誠度！她曝暗黑1招「有99%精準度」　全場吵翻

把「信任」拿來測試情侶、夫妻間的忠誠度，未來日子還走得下去嗎？一名妹子透露，突發奇想一招來試驗男友的忠心，就是串通閨蜜私訊男友「想不想玩3P？」一旦男友答應還願意出來談怎麼玩，原PO直言就可以當場分手了。文章曝光後，反讓全場網友氣轟「談戀愛談成這樣很可悲欸！」

警包養女「月給6千還賴帳」妻恕告

警包養女「月給6千還賴帳」妻恕告

訴請裁判離婚有限制　憲法法庭判部分違憲

訴請裁判離婚有限制　憲法法庭判部分違憲

夫爽%同事！她：這樣更有感覺　妻怒告

夫爽%同事！她：這樣更有感覺　妻怒告

人妻甜喊「捏你胸肌」　夫見1幕氣炸

人妻甜喊「捏你胸肌」　夫見1幕氣炸

關鍵字：

外遇婚外情偷吃

讀者迴響

熱門新聞

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

「9皮膚問題」恐是糖害的！

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面