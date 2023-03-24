提離婚官司僅限夫妻過錯較少一方　憲法法庭判決部分違憲

▲憲法法庭判決夫妻訴請裁判離婚的但書規定部分違憲。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

有2名已婚男子外遇被抓包後，竟主動聲請裁判離婚。但依照民法規定，若夫妻過錯較多一方，不能向法院訴請離婚，法院因此駁回2人訴訟。案經司法院憲法法庭審理後，24日判決部分規定因為完全剝奪一方配偶的裁判離婚權利，因而違憲，相關機關必須於2年內修法。

本案爭議點在於《民法》第1052條第2項規定「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」該規定允許我國在離婚部分採許先進的「破綻主義」，不過因但書規定，限制了僅能由「無過失」的夫妻一方請求離婚，也限制了他方請求離婚的權利，引發本案。

方姓、高姓2名男子因外遇而訴請離婚，依照前開規定，法院認為2人均無聲請裁判離婚的權利，予以駁回。其中方姓男子與元配結婚超過50年，但早與分居，與小三定居香港多年，甚至生下3名子女，人生展開新的一頁；不過他因為這條規定，無法離婚，這也造成未來處分婚姻共同財產或繼承遺產的問題。此外，高雄地院法官朱政坤，也對此聲請5案。憲法法庭因此召開言詞辯論庭，並於24日作出判決。

憲法法庭認為，《民法》第1052條第2項但書規定，限制有責配偶請求裁判離婚，原則上與憲法第22條保障婚姻自由之意旨並無違背。不過這個規定不分難以維持婚姻之重大事由發生後，是否已逾相當期間，或該事由是否已持續相當期間，一律不許唯一有責之配偶一方請求裁判離婚，完全剝奪有責配偶一方請求裁判離婚的機會，而可能導致個案顯然過苛之情事，這部分違背憲法。

大法官除了宣告違憲以外，還要求相關機關應於2年內修正該條規定，以符合憲法判決意旨；倘2年內未能修正完成，法院對於這類個案，應依憲法判決意旨，逕行裁判。