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竹市打疫苗送好禮　兩人同行接種疫苗就送Q版好禮

▲歡迎符合接種資格者踴躍接種，保護自己也守護家人。（圖／新竹市政府提供）

▲歡迎符合接種資格者踴躍接種，保護自己也守護家人。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

年前打疫苗送好禮！莫德納BA.4、5次世代雙價疫苗已開打，新竹市衛生局表示，農曆春節將至，為提升疫苗覆蓋率、守護市民健康，即日起凡設籍本市55歲以上民眾，且領有身心障礙證明者，至本市三區衛生所接種次世代雙價疫苗，即可獲得500元超商禮券；此外，2人同行至本市合約院所接種次世代雙價疫苗，就可獲得Q版小瓶裝醬油，歡迎符合接種資格者踴躍接種，保護自己也守護家人。

新竹市衛生局長陳厚全表示，現今全國疫苗覆蓋率提升，相關口罩防疫規範也逐漸鬆綁，但疫苗接種還是不能少，因此只要是符合資格條件者，於指定地點接踵疫苗，即可獲得「500元超商禮券」與「Q版小瓶裝醬油」等限量好禮。此外，春節期間民眾若有防疫相關問題，可至新竹市衛生局官網「112年新竹市春節專區」查詢（https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp）。

他說，春節連續假期，氣溫變化大加上南來北往人潮流動、疾病風險相對性也會增加，為避免出遊好心情受影響，防疫三寶「疫苗、快篩試劑、口罩」不可少，長輩及幼兒應避免外出群聚活動，也叮囑市民朋友外出至人潮密集場所時建議全程佩戴口罩，並養成勤洗手維持良好衛生習慣。

衛生局說明，BA.4、5雙價疫苗提供6歲以上完成基礎劑接種者作為追加劑接種。此外，對於滿5歲至未滿6歲兒童，則提供單價Pfizer-BNT疫苗（兒童劑型）作為追加劑接種，以提供免疫保護力。陳厚全局長也提醒民眾，次世代僅作為追加劑使用，未完成基礎劑之民眾，請勿重複接種，若為3個月內曾經確診者，可於確診滿3個月後自行向合約疫苗診所預約接種疫苗（https://reurl.cc/lZ6p76）。

衛生局補充，55歲以上領有身心障礙證明者，只要符合資格完成接種，就可獲得500元超商禮券（500份，數量有限送完為止），同時加碼2人攜手同行接種疫苗就可領取Q版醬油（1,000份，數量有限送完為止），歡迎符合接種資格的市民朋友踴躍接種。

衛生局表示，「112年新竹市春節專區」提供民眾完整的防疫資訊（網址：https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp）。 另針對無法上網的民眾，也提供每日08:00至17:00防疫專線5320900或1999專線為民服務，歡迎多加利用。

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