YTR賤葆拆夥3妹「丟進職場3個月」！粉絲見1細節嗆：就是笑話

▲百萬後宮型賤葆表示他跟品子、晨晨及松鼠拆夥。（圖／翻攝J-Bao賤葆 IG）

記者施怡妏／綜合報導

台灣後宮型YouTuber「賤葆」頻道聚集3位正妹品子、晨晨、松鼠，一同拍攝各式各樣的影片，頻道累積百萬訂閱，豈料，賤葆25日無預警PO出拆夥訊息，要將人生還給3名正妹，就有網友表示，只是把3妹丟去熟人的公司，而且短短3個月能學到的東西很少，「我去找個暑期實習，都比她們這個正式」。

賤葆25日發布最新影片表示，他與品子、晨晨及松鼠等3人都是好朋友，起初她們3人2021年畢業時沒有方向，因此先建議對方跟他一起經營YouTube，但經過兩年這3人還是無法找到想追求的人生目標。

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於是賤葆決定將品子、晨晨及松鼠丟到職場工作，晨晨進入衣服品牌、品子去「木曜4超玩」、松鼠則去找他媽媽學習，從2月1日到4月30日，3個月的時間讓3人到外面闖闖，希望這3人找到自己想要什麼，他也能找回生活，不是只剩下工作。

▲3個月的時間讓3妹體驗職場生活。（圖／翻攝J-Bao賤葆 YouTube）

影片被轉發到Dcard上，多數網友認為，短短三個月根本學不到東西，「送去熟人那邊還只有三個月，建議打開104跟1111真正進入社會跟職場」、「才做三個月，而且託付熟人，這樣也叫修練？」「建議賤葆直接讓她們點開1111、104去面試找工作，看自己能幹嘛」、「還以為是一年兩年以上，三個月比我的夏令營義務役還短欸」、「說個笑話，三個月試用期回歸」。

另外，也有不少網友質疑，會不會是愚人節的企劃，「不管怎樣，我就是當愚人節」、「這個時間點真的很難相信不是愚人節惡搞」、「愚人節快到了」、「這只是企劃的一部分吧」、「這片上都已經剩一個月了，接下來發個探班影片3次、感想影片1次、慶祝回歸1次，剛好四月底，當企劃看看就好」。