「沒錢」是不理財最爛藉口！吳淡如：其實是因為你很懶

▲作家吳淡如出書分享投資理財觀念。（圖／好房網、時報出版提供）



記者林育綾／綜合報導

很多人想投資理財，卻又認為投資很難、沒錢理財投資等等，作家吳淡如直言，沒錢只是放棄理財的藉口，而且整天把「不知道要投資什麼」掛在嘴上的人，她認為「其實是因為你很懶」，因為現代人很輕鬆的就能取得很多理財知識，跟過去理財工具少、資訊不發達的時代大不同，除非堅持「不求甚解的人生最舒服」。

根據大數據分析，人們認為「投資很難」以及「不敢投資」的原因有10種，前5名分別是：「不知道要投資什麼」、「投資本金需求太高」、「不懂何時該進出場」、「擔心股票風險過高」、「經濟壓力大沒閒錢」。

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▲台灣人認為「投資好難」網路統計十大熱門原因。（圖／時報出版提供）

吳淡如在《人生實用商學院：富有是一種選擇》書中分析，第2名、第5名都在講同一件事，就是「沒錢」。她認同每個人收入不同，不是大家都有足夠的錢投資；但她認為，任何人的錢都是「省」下來的，不是天上掉下來的。而且現在投資門檻確實很低，聽過最低的每月1000元就能投資基金，所以「沒錢也不過是放棄理財的藉口而已」。

至於說出「不知道要投資什麼？」的人，她直言，其實是因為你很懶，因為現代人很輕鬆的就能取得很多理財知識，跟以前理財工具少、資訊不發達的時代大不相同，除非你堅持「不求甚解的人生最舒服」，與其說是「不知道投資什麼」，更準確的說法應該是「不知道投資什麼會賺」。

她認同投資不一定會賺，但有些人不投資的原因，在於過去有失敗的投資經驗；不過從理性來看，每個決策彼此之間並不相干，不會「帶衰」你。「上一次賠錢，不代表下次也會賠錢。失敗是有原因的，記取教訓，不要再犯就好。」

吳淡如說，其實「僥倖成功」才會帶衰你，有些人在過去投資的特定項目中賺到甜頭，可能是某些高風險、高報酬的投資類型，例如虛擬貨幣、高槓桿的衍生性金融商品。正是因為高風險，因此這種勝利帶來的快感，自然遠大於穩穩賺、風險較低的ETF 。

然而這種高風險、高報酬的投資方式，會成功其實都是「運氣」，這些人卻誤以為可以繼續帶來成功，成為高風險投資的信徒，他們做決策之前，已經失去客觀理性的判斷能力，「在這種狀況下，他們看到的『證據』往往是被偏見篩選過的未審先判，自然無法客觀。」

吳淡如近來也與存股高手陳重銘合出新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》，她認為理財一定要「理腦」，而有理財腦的人，必然不是賭徒，必有長期策略，深明複利原理，遵守投資紀律，絕對不會孤注一擲。

她說，很多股市投資新手盼望靠著「幸運」來衝浪賺一波，老是問別人進場時機，只要她聽到有人問「現在可不可以進場？」，她就明白眼前問問題的人把自己當成「賭徒」，就算成功跟著進場幾次，也順利回到岸邊，對自己的幸運也會越來越有信心，但可以想見，「有非常大的機率在一次大浪中覆沒。」