人妻YTR評比爭議網紅產品　超愛Toyz飲料！最失望「漢漢系列」

▲鴨鴨開箱爭議網紅產品。（圖／翻攝自YouTube／鴨鴨YAYA）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多網紅、YouTuber近年紛紛跨界，除了聯名之外，有的還推出個人品牌，但並不是每個人都買帳。就有人妻YTR評比幾樣產品，都是近期的爭議網紅所出，包括「館長」陳之漢的水餃和雞胸肉，Toyz的「拾汣茶屋」手搖飲，以及Joeman聯名超商系列餐點。

YouTuber「鴨鴨YAYA」本身是分享彩妝起家，現在也開始嘗試拍攝其他主題，近日她便試吃評比幾位網紅的產品，包括Toyz拾汣茶屋、Joeman超商聯名、館長漢漢水餃／雞胸。

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首先她到「拾汣茶屋」帶了5杯飲料回家，還特地到另一家手搖店買同品項做比較。喝下來，她覺得「拾汣茶屋」不僅有價格優勢，也喝得出Toyz對品牌的認真，像是用螢幕告知客人珍珠熬煮時間、提供一分糖的選擇等等。

接著，在Joeman聯名商品的部分，鴨鴨事前似乎有聽聞不少評價、心裡有底，並沒有給大負評，但也坦言，還是比較喜歡平常超商會有的品項，不過對常吃超商的人來說，不失為一種新鮮感。

▲鴨鴨試吃Joeman聯名美食。（圖／翻攝自YouTube／鴨鴨YAYA）

最後鴨鴨開箱館長的「台灣G霸（蔥香雞胸肉）」及「漢漢水餃（高麗菜豬肉）」，在價格方面，20顆水餃是159元，等於1顆7.95元，雞胸肉一片110g則是69元，但因為在各大量販店買不到，所以還要加上官網運費250元，如果不一次買很多東西，可能有點不划算。

▲運費跟產品差不多價格了。（圖／翻攝自YouTube／鴨鴨YAYA）

試吃過後，鴨鴨覺得水餃一顆8塊有點太貴，因為平常她買的手工水餃更大顆只要7塊，口感部分，她認為豬肉有點太軟爛、像是被剁太稀的感覺。雞胸肉的話，她咬了一口就露出疑惑、驚恐的眼神，覺得口感也很怪，感覺沒有肉該有的纖維、彈性，而且比起超商雞胸肉，明明比較小塊一些，卻貴了10塊，無法給出及格分。