東浪嘉年華 feat.尬電　台東縣府提供免費接駁服務

▲東浪嘉年華feat.尬電，提供免費接駁服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府在清明連假祭出【東浪嘉年華 feat.尬電】，演出陣容曝光後隨即引爆熱烈討論，包含玖壹壹、Matzka、DJ KOO具俊曄等多位重量級藝人，許多民眾紛紛表示「已經太想4天都去了！」、「台東難得的華麗型卡司陣容！」。除了連續4晚的沙灘音樂會備受矚目，白天更有5大沙灘體驗活動及海洋．慢市集，要讓民眾在杉原灣享受一系列精彩豐富的活動。



台東縣政府表示，除了4月1日至4月2日連日2天舉辦台灣沙灘排球挑戰賽，今年活動也增添3大親子項目，4月1日至4月5日有親子趴板體驗、親子沙雕體驗，以及與在地「莿桐部落」合作的南島沙灘部落體驗，不僅如此，杉原灣的天空也將以五彩繽紛的大型風箏妝點，邀請民眾從白晝到黑夜接力嗨翻杉原灣，一同體驗台東獨有的迷人景色！





另外，縣府也再次提醒參加活動的民眾，「不開車。少騎車。搭接駁」，因應連假，台11線沿線不開放停車，也將進行交通違規取締，為確保交通順暢，活動會場僅開放機車、救護車、攤商、工作車輛及接駁車進出，民眾可將汽車停放在馬亨亨大道，轉乘「免費接駁車」到會場。

免費接駁服務為4月1日至４月4日下午13：00起以巡迴接駁方式停靠馬亨亨/勝利街口、原住民會館(台東森林公園入口對面)及杉原灣，接駁車班距約10~20 分 / 班，進場接駁末班車於20:30自馬亨亨/勝利街口發車；離場接駁自13:30至24：00直至民眾散場，歡迎民眾多加利用免費接駁車往返。