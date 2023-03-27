提升台東遠距醫療品質　添購醫療生力軍看診精準又便利





▲台東縣衛生局今年添購2台動脈血管檢測儀及2台傷口輔助照護機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升遠距醫療品質，台東縣衛生局今年添購2台動脈血管檢測儀及2台傷口輔助照護機，分別置於綠島、蘭嶼、達仁和成功衛生所，讓有慢性病的居民或傷患能就近在衛生所看診及檢查，也讓遠距醫生能快速獲得檢測資訊，給予最妥適的治療。

台東縣政府表示，自109年5月起於達仁、大武、海端及綠島、蘭嶼等11鄉鎮衛生所開設遠距視訊醫療，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科等看診服務，甚至二離島更設有心臟內科遠距門診，大大縮短民眾看診及轉診時間及節省醫療費用，今年衛生局為了增進醫療資源及品質，斥資經費136萬元，添增2台動脈血管檢測儀及2台傷口輔助照護機，讓民眾看診更便利，也提供醫生更精確的診療資訊進行評估。

衛生局說明，此次蘭嶼、綠島衛生所分別添設動脈血管檢測儀，類似血壓計概念，主要針對疑似有三高慢性病個案，進行測量血壓(BP)、踝肱指數(ABI)、脈搏波傳導速率(PWV)、血流速度(PVR)及動脈硬化指數(ASI)等5項指數，並供遠端的醫師評估個案是否罹患心血管疾病的風險、或檢測動脈血管硬化的程度。近年來在綠島及蘭嶼空中轉診後送個案中，每年皆有近15位個案診斷為心血管疾病，佔後送個案比例25%，有了醫療生力軍後，衛生局也提醒，離島居民如本身有三高慢性病史，記得在衛生所心臟內科遠距門診時間定時、定期前往看診檢查及追蹤治療。



衛生局長孫國平表示，除了針對離島心臟內科遠距門診添購動脈血管檢測儀，也為達仁和成功衛生所設置傷口輔助照護機，利用該儀器的3D影像拍照，並量測個案傷口的長、寬及深度後，將拍照上傳至遠端的醫師判斷，且儀器具有熱像儀，可偵測傷口周邊的溫度來評估傷口是否有發炎的情形，能夠給予傷患最適當的治療。