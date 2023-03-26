台東模範兒童表揚　1001位學童獲獎

▲台東縣政府26日於縣立體育館舉辦兒童節暨模範兒童表揚大會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為慶祝112年兒童節並表揚模範學童，台東縣政府26日於縣立體育館舉辦兒童節暨模範兒童表揚大會，邀請台東市與卑南鄉共483位模範兒童參加，副縣長王志輝頒發獎狀，並恭喜全縣所有獲獎的1001位國小及幼兒園推薦的模範兒童。

王志輝致詞時表示，受表揚的模範兒童中，有多位學童用「展現自我、勇敢追夢」踏實人生。就讀仁愛國小李曜寅同學，溫文有禮且貼心，學習認真，做事有責任感，長大想成為「台東縣長」；就讀東海國小的黃稚容同學，對學習認真、做事有計畫，有批判思考能力，喜歡幫助他人，夢想是當「總統」，改變世界；就讀土坂vusam文化實驗小學董丞同學，上課時舉一反三，在原住民族文化課程專心學習，吸收部落耆老的傳統智慧，在家族中做好榜樣，帶領弟弟、妹妹，期盼自己成為「涼山特勤隊」一員；就讀長濱鄉寧埔國小附設幼兒園的葉劭晴同學，熱心、細膩又品學兼優，志向是成為「美術館展覽的畫家」；就讀霧鹿國小的余瑞銘同學，主動協助做家事分憂母勞、愛護並照顧弟弟，未來想成為很夯的「電競選手」，告訴大家網路無國界。

今年表揚大會以「看見世界，分享愛」為主題揭開序幕，教育處期盼孩子從不同視野看待世界，建立自信挑戰自我，分享愛與感恩。活動除邀請孩子上台領獎，也設置2處打卡拍照區，讓孩子可以與家長分享喜悅。並邀請曾在各項全國性活動展現精湛技藝、贏得極高肯定與評價的傑出藝術團隊「藝鑫文創事業有限公司」，以「中西匯演魔幻對決」及「歐式馬戲團嘉年華」特色表演，將傳統雜技、武術、舞蹈與現代特技元素結合，古色古香的東方雜技結合現代藝術，用「傳統技藝」+「互動表演」的華麗東方特色節目，搭配精彩絕倫的互動馬戲秀，現場的模範兒童及師長、家長看得目不轉睛。