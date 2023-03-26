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快訊／台東小野柳驚見無名男屍！臉朝下身旁有衣物

▲▼ 台東小野柳風景區今(26)日下午3時許，傳出有民眾在某海邊礁岩旁，發現1具無名男屍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東小野柳風景區發現1具無名男屍。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東小野柳風景區今(26)日下午3時許，傳出有民眾在某海邊礁岩旁發現1具無名男屍，一旁放有衣物，研判已死亡多時，死者身分與死因還有待進一步相驗釐清。

警方說明，台東小野柳風景區管理處接到遊客通報，指稱有人倒臥礁岩下，管理人員前往現場確認，驚見該名男屍臉部朝下，穿著黑色上衣，立即通報警消支援，隨後並由海巡署介入調查，由於目前還在對現場搜證，死者身份以及死亡原因還有待進一步確認。

▲▼ 台東小野柳風景區今(26)日下午3時許，傳出有民眾在某海邊礁岩旁，發現1具無名男屍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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