李德維「女生拿武器民間打大問號」　柏鴻輝：全民國防是預防戰爭

▲國民黨立委李德維。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）近日訪台時建議應讓全民學習AK47步槍，國民黨立委李德維27日質詢時指出，他認為讓女生上戰場、拿武器，在民間打一個大問號。對此，國防部副部長柏鴻輝答詢表示，全民國防概念是「預防戰爭」，戰爭不可以開打，今天所作所為是不讓敵人掀起戰端。

李德維質詢時表示，歐布萊恩這個問題大了，要請教到底是「全民國防」，還是全民皆兵？柏鴻輝說，是全民國防。李德維追問，AK47百萬人使用，包不包括女生？柏鴻輝表示，我們並沒有AK47步槍，所以他沒有辦法評論。

李德維說，先前美國的前國防部長來台灣的時候提出4件事，現在軍方全部照辦了，「你全做了啊，現在歐布萊恩喊國防部會不會做？」柏鴻輝表示，不管美國喊4個、5個、6個、7個還8個，不是美國人說我們要做什麼，現在為止國家是我們需要什麼，不是人家說三道四我們就做什麼。

李德維接著說，全民國防跟全民皆兵是不同概念，因為我們不希望玩文字遊戲，也就是用全民國防來施行全民皆兵。他進一步指出，「在台灣讓女生上戰場、拿武器，大家會覺得非常，目前、至少、現在大家我認為在民間打一個大問號，你不覺得嗎？」

柏鴻輝回，全民國防概念是預防戰爭，戰爭是不可以開打的，今天所作所為是不讓敵人掀起戰端，今天國家面臨威脅是事實，源頭是中共每天對我方威脅，不然官兵在海上、天空做什麼？他說，其實對國軍來說，本務就是保衛國家安全，至於什麼政策、什麼影響，人家怎樣威脅，我們小國當然要握到每一雙手。

▼國防部副部長柏鴻輝。（圖／記者屠惠剛攝）

