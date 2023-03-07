副防長柏鴻輝與妻140萬存款「不見了」　財產申報存款欄變空白

▲國防部副部長柏鴻輝。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（7日）公布最新一期公職人員財產申報，國防部長邱國正與妻名下共有521萬9526元的存款，比上次增加14萬5189元，另其妻持有4749股台積電股票委託信貸管理。至於國防部副部長柏鴻輝2021年申報與妻有140萬3066元存款，但此次申報欄卻是空白。

根據監察院7日公布最新一期公職人員財產申報，邱國正2022年11月1日申報有1筆新北永和土地、1筆新北永和建物、與妻楊晶瑩共有521萬9526元的存款、保險633萬3298元，另外楊晶瑩有1筆9萬5000元有價證券。

邱國正信託財產申報方面，委託陽信商業銀行管理1筆高雄左營土地、1筆高雄左營建物、以及楊晶瑩名下總價額5萬8240元的國內上市（櫃）股票，分別為4749股台積電股票、1075股潤泰全球股份有限公司股票。

與上次2021年11月1日申報資料相比，邱國正與楊晶瑩名下存款從507萬4337元，增加了14萬5189元、保險從621萬8328元，增加了11萬4970元。而邱國正委託陽信銀行管理楊晶瑩的國內上市（櫃）股票中，總價額5萬5760元，原因是當時僅持有827股潤泰全球股份有限公司股票。

柏鴻輝的公職人員財產申報部分，他2022年12月23日申報自己名下有保險143萬9429元、妻子閻富玲名下有5筆台南東區土地、3筆台南東區建物、1筆汽車、1筆688萬5863元的房貸，至於現金、存款、有價證券欄則都是空白。只是對比柏鴻輝2021年9月30日申報資料，當時他與閻富玲名下共有140萬3066元存款、5筆股票共市值19萬3160元，但已售出。

另外，柏宏輝委託合作金庫商業銀行管理閻富玲名下1筆新北新店土地、1筆新北新店建物。此資料與上次未有不同。