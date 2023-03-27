歐布萊恩建議全民學AK47 　柏鴻輝：全民國防希望國家自立自強

▲國防部副部長柏鴻輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」歐布萊恩（Robert O'Brien）近日訪台時建議應讓全民學習AK47步槍。對此，國防部副部長柏鴻輝27日受訪時表示，對歐布萊恩的意見表示尊重，而全民國防的目的是希望國家自立自強，守護安全最重要。

柏鴻輝27日赴立法院備詢前，接受媒體訪問時表示，全民皆兵、全民國防，國際關注台灣的後備戰力，而全民國防的概念，應該深植在台灣各個角落，全民皆兵則是程度上的差異而已。

對於全民國防的建構，柏鴻輝說，這是希望國家自立自強，守護國家安全最為重要，至於歐布萊恩的意見，國防部則表示尊重。

另外，對於宏都拉斯與台灣斷交，軍事生的後續處理為何？柏鴻輝說，對於在台灣的或是駐宏都拉斯的學生，都會依照過往的慣例來處理，近期就會有答案。

至於有媒體報導指稱，陸軍新購的M142海馬斯多管火箭系統與海軍新購的RGM-84L-U岸置魚叉飛彈，無法與國軍的「迅安系統」整合。他表示，採購任何武器，都優先考量整合功能，請各位放心，且為了提升武器效能、效益，全世界各國對於整合功能都優先考量。