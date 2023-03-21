國民黨團肯定監委查台電　李德維：也要查查「光電毀我家園」問題

▲國民黨團2日「監委不只要查台電 還有背後的那隻手」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台電近兩年累積虧損恐達5460億元，監委賴振昌針對電價決策及能源應變政策是否妥適，申請自動調查。對此，國民黨立法院黨團今（21日）在記者會上，肯定監委主動調查，但也提醒監察院，不僅要調查台電虧損問題，也要揪出在背後造成台電虧損的那隻手，才能徹地解決台電連年虧損的問題。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，總統蔡英文2016上任時保證，10年內電價不會大幅上漲，但2018年調漲3%、2022年又調漲8.4%，今年要調漲的11%；顯然，蔡當年的保證已經跳票了，是不是該向人民道歉？電價和物價上漲的問題，蔡總統應該好好告訴老百姓，何時才能停止？

林思銘指出，電價調漲跟CPI物價指數息息相關，特別是「食物類」，根據主計總處統計2016到2022年，食物類的漲幅和電價漲幅幾乎一致，民進黨執政7年來，民眾已經苦不堪言，承受到非常大的通膨壓力。

林思銘認為，民進黨2025非核家園的政策根本就是錯誤的，現在各國都重新調整能源政策，將核能納入綠能，蔡政府卻反其道而行。台灣未來要如何因應缺電危機？蔡政府迄今還語焉不詳，也提不出具體可行的政策；用燃氣、燃煤發電佔比達80%，已然違背2050年淨零減碳的目標；而再生能源的發展也破壞台灣的美麗山林海域，以及能源蟑螂橫行，急就章的結果，根本無法填補核能發電除役的缺口。

林思銘認為，錯誤能源政策造成台電連年虧損，僅靠編列特別預算來填補，真是舉世無雙，民進黨政府無能、失能到如此地步。政府錯誤能源政策，現在只能把虧損轉嫁給民眾，政府的公信力已經產生重大破口。

林思銘呼籲監察院，既然要調查台電虧損，務必調查水落石出，給國人一個交代，台電的巨幅虧損到底是政府的錯誤能源政策所造成，用愛、用煤、用天然氣、用風力、火力、太陽能所造成?還是因為不用核能發電，成本增加所造成？請立案監委務必調查清楚，背後那隻黑手，給人民完整個交代。

國民黨立委李德維指出，監察院要查台電，不只有虧損的問題，也要查查「光電毀我家園」的問題，中南部許多農地，被移作光電之用，深深影響當地農業發展，糧食安全完全不敵光電板的利益，官商勾結的背後，大賺黑心錢。

李德維說，錯誤的能源政策，導致影響台電成本、電價，和地方農業發展與生存，難道這些問題，監委不該好好查一查嗎？

國民黨立委王鴻薇則說，監察院也必須查清楚，行政院以強化電網韌性，又將在10年內花費5645億元，保證不會再無預警大停電，然而昨晚台北士林、社子地區無預警大停電，造成3萬戶無電可用，台電的理由是高壓線路跳脫。同一天，桃園地區也發生3萬戶大停電，台電的理由是變電所故障；3月8日桃園地區也曾發生過5千戶停電事件。

王鴻薇質疑，行政院說要強化電網韌性，但短短幾天內陸續發生大停電，請問韌性在哪裡？堅韌在哪裡？行政院長陳建仁是不是該出來國人說清楚？