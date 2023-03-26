白宮前顧問建議台灣「全民學AK47」　陳建仁：做好全民國防相當重要

▲美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O`Brien）。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）最近率團訪台時表示，如果台灣有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國重新評估入侵台灣。對此，行政院長陳建仁26日表示，國際友人提出這樣的建議，是希望台灣全國人民都有很好的自我防衛意識，會繼續捍衛自由、民主、法治、人權保障。

歐布萊恩近日訪問台灣，並親自召開記者會，他公開表示，台灣應效仿中東歐國家訓練平民使用武器，當有百萬台灣人手持AK47步槍，中共領導人就可能重新評估是否侵台。他也說，他了解槍枝在台灣是敏感議題，且台灣文化跟美國不同，但戰爭前就要做準備，戰爭爆發再做就來不及，例如瑞士等就是槍枝由政府統一保管在軍火庫。

對此，陳建仁26日受訪時說，台灣的安全以及台海的和平，一向是國際所重視的議題，台灣的國際友人提出這樣的一個建議，是希望我們能夠全國人民都有很好的自我防衛意識。

陳建仁指出，要使得國家能夠有很好的自我防衛能力，需要有全民國防這樣的一個意識，所以台灣會繼續一起捍衛台灣自由、民主、法治、人權的保障，全民能夠動員，而且能夠來做好全民國防，是相當地重要。