歐布萊恩建議台人學用AK47　學者：台灣已具備後備能力

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歐布萊恩建議台人學用AK47　學者蘇紫雲：台灣已具備後備能力

▲蘇紫雲。（圖／記者宋良義攝）

▲蘇紫雲。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國前國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）認為台灣人應學會使用AK47步槍，引發討論。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今（25日）表示，歐布萊恩的說法只是強調全民國防重要性，並不是要全民皆兵，而我國役男應都會操作這65K1、65K2、T91等3種步槍，因此台灣已經具備這樣的後備能力。

歐布萊恩20日至24日率團訪台。對於如何嚇阻中共對台使用武力，他昨在記者會上表示，應效仿中東歐國家訓練平民使用武器，當有百萬台灣人手持AK47步槍，中共領導人就可能重新評估是否侵台。但國民黨主席朱立倫認為，國民黨主張要強化國防實力，但透過交流、對話才能真正讓台海安全，如果不斷對抗、交惡，才會讓孩子上戰場，讓台灣陷入最大的危險。

蘇紫雲25日受訪表示，歐布萊恩是川普政府末任國安顧問，非常挺台，他的說法只是強調全民國防重要性，並不是要全民皆兵，可能在描述部分可以再清晰一點；台灣早有230萬以上當過兵的役男會操作槍械，不管是以後後備部隊或國土防衛部隊，都可以形成有效的預備戰力。

對於歐布萊恩說台灣人可以學習使用AK47步槍，蘇紫雲說，「我想只是舉例」，國軍步槍使用的是5.56公厘口徑的子彈，但AK47步槍是使用7.62公厘的子彈，兩者不通用，同時國軍國造的輕兵器有一定水準，比AK47步槍更優秀。蘇進一步說，我國民國56年後開始做國造武器步槍，民國65年推出65K1步槍，接著是65K2步槍，而現在是T91步槍，役男應該都會操作這三種槍械，歐布萊恩是好意，但台灣已經具備這樣的後備能力。

蘇紫雲說，我國不需要這麼多像中東國家的民兵組織，他們其實規模並不龐大，只是飄忽不定、高速機動。台灣防衛主要還是以阻絕敵人在海上、空中為主，若真的用到城鎮戰，國軍規畫是28.5萬後備部隊，而最壞狀況是，假設歐布萊恩說把我國220萬後備軍人全部武裝集結，一把步槍的造價是2萬台幣，總共超過400億台幣，但國軍有既有的65K2步槍庫存，所以這部分不用擔憂，「我想也不會用到這一步」，畢竟現在國造潛艦，應該會在9月下水。

蘇紫雲表示，台灣防衛像同心圓，最外層是防空飛彈、反艦飛彈，再來是制空、制海的戰機跟船艦，接下來才是地面決勝，「我想不用太過擔心」。

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