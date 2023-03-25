白宮前顧問歐布萊恩：台灣應教全民使用「AK47步槍」

▲美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）表示，台灣應教全民使用「AK47步槍」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）最近率團訪台，她在外交部24日所舉行的記者會上，建議台灣應該教全民使用槍枝，如果台灣有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國重新評估入侵台灣。

歐布萊恩在記者會上表示，台灣應效仿中東歐國家訓練平民使用武器，當有百萬台灣人手持AK47步槍，中共領導人就可能重新評估是否侵台。

歐布萊恩也說，他了解槍枝在台灣是敏感議題，且台灣文化跟美國不同，但戰爭前就要做準備，戰爭爆發再做就來不及，例如瑞士等就是槍枝由政府統一保管在軍火庫。

歐布萊恩發言風格，總是語不驚人死不休，《商業內幕》報導就指出，歐布萊恩在蘇凡中心（Soufan Center）於杜拜主辦的安全論壇上表示，若中共對台發動入侵並控制了台積電，中方對全球的控制力將會更勝於石油輸出國家組織（OPEC），等於是「半導體晶片的OPEC國家」，美國將率先摧毀這些晶圓廠。

不過歐布萊恩後續接受媒體訪問時指出，會毀台的只有中共，美國致力於確保台灣自由民主，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。